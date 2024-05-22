Социальный контракт. На реализацию программы выделят 2 миллиарда сомов

В 2024 году на реализацию программы «Социальный контракт» выделят 2 миллиарда сомов. Об этом заявил президент Садыр Жапаров на общереспубликанском совещании по социальной мобилизации «Жаны кадам».

Он отметил, что рассматриваются разные форматы социального контракта, которые позволят малоимущим семьям выйти из бедности.

«Например, предусмотрен кредит в 200 тысяч сомов по самой низкой процентной ставке для первых 600 человек, которые успешно реализовали социальный контракт. Перед кабинетом министров стоит важная задача — добиться снижения бедности среди многодетных семей в два раза. Это очень сложная и многовекторная задача», — подчеркнул глава государства.

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По словам Садыра Жапарова, важная роль в реализации программы «Социальный контракт» лежит на органах местной власти. Их задача создать максимальные условия и возможности для развития бизнеса участников соцконтракта.

Глава государства обратился к депутатам Жогорку Кенеша и отметил, что в парламент вносят важные законопроекты, направленные на развитие социальной сферы и продвижение экономики.

«Прошу вас рассмотреть эти документы в июне. Будет хорошо, если вы поддержите инициативы, направленные на улучшение жизни народа, и примете их своевременно», — добавил он.

Напомним, социальный контракт — это соглашение между малоимущей или малообеспеченной семьей и территориальным подразделением Министерства труда, социального обеспечения и миграции. Семья получает 100 тысяч сомов на открытие и развитие малого бизнеса, но при этом ограничивается в правах на получение пособия «уй-булого комок» на три года.