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Власть

Сотрудникам медико-социальной экспертизы хотят открыть доступ в тюрьмы

Отбывающие наказания в колониях и тюрьмах не могут оформить инвалидность, так как сотрудников медико-социальной экспертизы не пускают в эти учреждения. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщила омбудсмен Джамиля Джаманбаева.

По ее словам, вопрос поднимался на координационном совете по правам человека в 2023 году. Министерство труда, социального обеспечения и миграции разработало положения, чтобы открыть доступ сотрудникам МСЭК в закрытые учреждения. Документ находится в администрации президента на этапе согласования.
Ссылка: https://24.kg/vlast/294686/
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