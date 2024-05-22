Сотрудникам медико-социальной экспертизы хотят открыть доступ в тюрьмы

Отбывающие наказания в колониях и тюрьмах не могут оформить инвалидность, так как сотрудников медико-социальной экспертизы не пускают в эти учреждения. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщила омбудсмен Джамиля Джаманбаева.

По ее словам, вопрос поднимался на координационном совете по правам человека в 2023 году. Министерство труда, социального обеспечения и миграции разработало положения, чтобы открыть доступ сотрудникам МСЭК в закрытые учреждения. Документ находится в администрации президента на этапе согласования.