На заседании Жогорку Кенеша депутат Дастан Бекешев сообщил, что нужно рассмотреть ответственность министра внутренних дел Улана Ниязбекова в конфликте с иностранцами. Он попросил спикера парламента Нурланбека Шакиева дать соответствующее протокольное поручение комитету Жогорку Кенеша по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции.

Депутат заявил, что Министерство внутренних дел не отреагировало на случившееся своевременно.

«МВД следит за депутатами, активистами. Пусть занимаются реальными делами. Столько проблем с безопасностью дорожного движения. С ОПГ, к примеру, милиция должна бороться, а не ГКНБ», — сказал Дастан Бекешев.

Напомним, стихийный протест против иностранцев, который начался вечером 17 мая в Бишкеке, завершился только под утро 18 мая. Милиции удалось договориться с участниками акции, и они открыли проспект Чуй, а чуть позже разошлись.

По факту драки 13 мая в хостеле, что и стало одной из причин протестов, правоохранители задержали четырех граждан Египта. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» УК КР.