В России предложили приравнять диаспоры к иноагентам

Депутат Госдумы Михаил Матвеев предложил принять законопроект, который запретит иностранное финансирование этнических объединений (они носят неофициальное название диаспоры. — Прим. 24.kg) в России. Об этом сообщило RTVI.

«В случае взаимодействия объединений, относящихся к этническим общностям, имеющим за рубежом России свои государства, с иностранными гражданами и организациями предполагается отнесение их к иноагентам», — уточнил парламентарий.

Документ предполагает перерегистрацию всех национально-этнических автономий в национально-культурные объединения — по одному на муниципалитет, регион и страну.

Внести законопроект могут до конца мая. При этом Михаил Матвеев подчеркнул, что ликвидировать диаспоры не будут, потому что это понятие отсутствует в отечественном законодательстве.



Первый заместитель председатель комитета по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что законодательная инициатива Михаила Матвеева о приравнивании национальных диаспор России к иноагентам вызовет много вопросов у профильного комитета.

«Я считаю, что темой межнациональных отношений должны заниматься коллеги, знающие законодательство, национальную политику. Когда ты в этом не разбираешься и путаешь диаспоры, мигрантов, объединения, автономии, получается, что граждане нашей страны других национальностей, которые хотят сохранять свой язык, традиции, культуру, становятся чуть ли не преступниками. Это не очень хорошо, мягко говоря. В данном случае у товарища вот такое понимание всех и вся. И мигранты, и диаспоры в куче», – говорит депутат.

«Например, организации со статусом национально-культурных автономий имеют право создавать только граждане России. Какое отношение [к этому] мигранты имеют вообще? Вопрос в другом. У нас большое количество национально-культурных объединений, фондов, организаций, которые декларируют, что занимаются межнациональными отношениями и национальной тематикой. Вот тут нужно разбираться, что это за организации. Кто-то зарегистрирован, кто-то — нет. И как раз по поручению президента совместно с Федеральным агентством по делам национальностей создана рабочая группа, чтобы эти национально-культурные объединения систематизировать, [чтобы] увидеть их деятельность. По 100-200 организаций у некоторых представителей, родина которых за пределами России. Вот где фронт работы», — сказал Ильдар Гильмутдинов.

По мнению парламентария, представителей национально-этнических объединений неправильно приравнивать к диаспорам. К тому же по законодательству они не имеют права заниматься политической деятельностью.

Ранее президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД заявил о необходимости обновить подходы к миграционной политике.