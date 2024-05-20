Садыр Жапаров: Среди протестующих были те, кто хотел спровоцировать беспорядки

Президент Садыр Жапаров выступил с обращением после инцидента с иностранными студентами, произошедшего 17-18 мая в Бишкеке.

По словам главы государства, если бы правоохранительные органы оперативно приняли меры и вовремя раскрыли свои действия общественности, возможно этого бы и не произошло.

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«МВД задержало виновников инцидента, произошедшего 13 мая, и проводило оперативные действия. Но, к сожалению, этим сумели воспользоваться другие силы, заинтересованные в обострении ситуации. Требования нашей патриотически настроенной молодежи прекратить нелегальную миграцию иностранных граждан и принять жесткие меры в отношении тех, кто допускает такую ​​деятельность, безусловно, правильны. Такие требования предъявлялись и в прошлом.

ГКНБ и МВД провели работу по выявлению незаконно находящихся иностранных граждан. Однако, поверив всему, что появляется в интернете, не умея объективно оценить и проанализировать ситуацию, вы поддались на провокационные призывы, разжигающие национальные чувства, и нанесли урон нашему государству и народу, с древности известному своим гостеприимством. Это очень печально», — отметил Садыр Жапаров.

Он добавил, что не допустит реализации подлых планов со стороны беспринципных людей, стремящихся к легкой наживе, и провокаторов.

Хочу прямо сказать: те, кто не смог прийти к власти, не одобряют борьбу с коррупцией, находящиеся в местах лишения свободы специально создали группы в WhatsApp и фейковые аккаунты, чтобы распространять провокационную информацию. президент Садыр Жапаров

«Тем не менее ночью 18 мая предприняты усилия, чтобы остановить вышедших на улицу молодых людей для недопущения дальнейшего обострения ситуации и более серьезных инцидентов», — подчеркнул президент.

Садыр Жапаров напомнил, что в день протеста в отношении собравшихся не применялась сила. По его словам, среди протестующих находились вооруженные граждане, которые с недобрыми намерениями желали спровоцировать беспорядки.

«Когда сотрудники милиции начали разгонять людей силой, среди них были блогеры и провокаторы, которые, как обычно, планировали распространить видеообращения с призывами к масштабному восстанию, утверждая: «Вот наша власть, вместо того, чтобы защищать кыргызов, наоборот, поддерживает тех и начинает унижать свой народ». Наши молодые патриоты не знали об этой крайне опасной ситуации. Да и не только молодежь, но и все население могло бы поверить и сказать: «Да, это правда».

Поэтому я дал силовым органам приказ: «Возьмите ситуацию под контроль, непрерывно проводите разъяснительную работу с молодежью и постарайтесь стабилизировать обстановку без столкновений». Если бы начались мародерства, нападения на милицию или атаки на студентов в общежитиях, то мы приняли бы жесткие меры. К счастью, этого не произошло», — сказал глава государства.

Он отметил, что все виновные понесут заслуженное наказание.

Хотел бы призвать молодежь набраться терпения и не поддаваться сомнительным призывам. Будут приняты строгие меры против тех, кто использует нашу молодежь, выводит ее на улицы, создает события, подобные вчерашним, и реализует свои подлые умыслы. президент Садыр Жапаров

«Я знаю, что такие провокаторы завтра выйдут и начнут кричать: «Вот власть начала задерживать собственный народ». Однако хочу подчеркнуть, что спокойствие людей, доверивших свою судьбу государству, единство, достоинство страны, ее развитие намного выше, чем эта кучка провокаторов», — заявил президент.

Как рассказал Садыр Жапаров, сегодня число трудовых мигрантов, работающих в Кыргызстане, всего 5 тысяч 322 человека. Число иностранных студентов — 42 тысячи 620 человек.

Напомним, стихийный протест против иностранцев, который начался вечером 17 мая в Бишкеке, завершился только под утро 18 мая. Милиции удалось договориться с участниками акции, и они открыли проспект Чуй, а чуть позже разошлись. По данным Минздрава, во время протестов пострадал 41 человек.

По факту драки 13 мая в хостеле, что и стало одной из причин протестов, правоохранители задержали четырех граждан Египта. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» УК КР. На время следствия их отпустили под домашний арест.