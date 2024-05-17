Марат Иманкулов принял участие во встрече секретарей советов безопасности ШОС

Секретарь Совета безопасности Кыргызстана Марат Иманкулов принял участие в 19-й встрече секретарей советов безопасности государств — членов ШОС, прошедшей в Астане. Об этом сообщила пресс-служба президента КР.

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В своем выступлении Марат Иманкулов отметил усложнение ситуации с безопасностью в мире. По его словам, идет усиление активности международных террористических организаций и экстремистских группировок. Подтверждением тому стали произошедшие с начала года в Иране и России жесточайшие террористические акты с большим количеством погибших и пострадавших людей.

Он констатировал, что международная атмосфера продолжает накаляться милитаризацией и войнами. Из-за текущих событий в мировой политике возникают новые угрозы для стран ШОС, которые подрывают региональную безопасность, нарушают исторические связи между государствами и стремятся ослабить суверенитет членов организации.

Марат Иманкулов подчеркнул, что угрозами безопасности также являются возросшие масштабы распространения радикальных идеологических концепций, особенно сильно влияющих на молодежь, а также использование интернета для пропаганды терроризма и экстремизма.

В качестве мер по укреплению безопасности секретарь Совета безопасности предложил организовать совместную работу по укреплению статуса и повышению возможностей ШОС в обеспечении стабильности региона.

На полях встречи Марат Иманкулов провел переговоры с членом Госсовета КНР, министром общественной безопасности Ван Сяохуном. Обсуждались вопросы, представляющие взаимный интерес в сфере обеспечения безопасности двух стран, в том числе противодействие терроризму, экстремизму и сепаратизму.

Далее состоялась встреча глав делегаций с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.