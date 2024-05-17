Министр труда не пришла на заседание фракции «Ата Журт Кыргызстан» в третий раз

Парламентская фракция «Ата Журт Кыргызстан» в очередной раз перенесла заседание. Причиной тому стала неявка министра труда Гулнары Баатыровой. Она в командировке в Турции.

Отметим, сегодня депутаты хотели обсудить нынешнее состояние социальных стационарных учреждений, детских домов и реабилитационных центров для людей с ограниченными возможностями здоровья. Также на повестке дня стоял вопрос о деятельности Республиканского центра медико-социальной экспертизы при Министерстве труда, социального обеспечения и миграции.

По словам лидера фракции Бактыбека Сыдыкова, прошлые заседания пришлось отменить из-за занятости министра. Сегодня член кабмина опять не пришла, но присутствует ее заместитель, курирующая те вопросы, которые нардепы хотели обсудить.

«На следующей неделе у министра запланированы мероприятия, так что вряд ли она сможет прийти на заседание. Мы переносили встречу два раза. Члены кабмина видят в нас врагов? Мы помочь хотим. Принимайте нашу критику в положительном ключе», — сказал Бактыбек Сыдыков.

Депутат Надира Нарматова считает: министр осведомлена о том, что фракция заседает раз в неделю, и должна была подстроить свой график под приглашение парламентариев. Нардеп предложила снять вопрос с повестки и дождаться личного присутствия Гулнары Баатыровой.

Лидер фракции заметил, что политические вопросы должны решаться только с министром.

«24 мая министр принимает участие в открытии реабилитационного центра. Давайте тогда назначим заседание в этот день после обеда, пойдем вам навстречу, пусть она придет. Мы хотели обсудить положение Центра медико-социальной экспертизы, оно очень тяжелое. Поэтому предлагаю перенести заседание на следующую неделю», — добавил он.

Коллеги поддержали Бактыбека Сыдыкова.