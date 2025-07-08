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Общество

В Кыргызстане за 5 месяцев 2025 года зарегистрировано 46,9 тысячи безработных

Министр труда, социального обеспечения и миграции Равшанбек Сабиров рассказал об основных достижениях ведомства за первые пять месяцев 2025 года. 

Отмечается, что ведомство уделяет большое внимание содействию занятости.

За последние два года уровень безработицы снизился на 14,7 процента. По состоянию на июнь 2025 года он составляет 1,7 процента. В январе – мае 2025 года зарегистрировано 46,9 тысячи безработных – на 21 процент меньше, чем за аналогичный период прошлого года. За пять месяцев более 6 тысяч человек нашли работу, а свыше 7 тысяч прошли активные мероприятия занятости.

Особое внимание уделяется молодежи – проект «Молодежная стажировка» дает возможность получить профессиональные навыки с ежемесячной стипендией и последующим трудоустройством.

Отмечается, что бюджет министерства за период 2020–2025 годов вырос почти на 91 процент, с 10,8 миллиарда сомов до 20,7 миллиарда сомов, что отражает серьезное внимание государства к социальной защите граждан.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335500/
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