Ежегодный отпуск в Кыргызстане: как и когда работодатель обязан его предоставить

В соответствии с Трудовым кодексом Кыргызской Республики работникам предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней. Об этом сообщает Минтруда.

Право на использование отпуска за первый год работы возникает по истечении 11 месяцев непрерывной работы у одного работодателя, однако по соглашению сторон отпуск может быть предоставлен и ранее этого срока.

Отпуск должен предоставляться ежегодно и может быть разделен на части по соглашению между работником и работодателем. Продолжительность отпуска исчисляется в календарных днях, при этом нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период отпуска, в число календарных дней не включаются и не оплачиваются.

В рабочий год, дающий право на отпуск, включается время фактической работы, а также периоды, когда работник не работал, но за ним сохранялось место работы (должность).

К таким периодам относятся время ежегодного отпуска, вынужденного прогула при незаконном увольнении, а также иные периоды, предусмотренные коллективным или трудовым договором.

При этом в рабочий год, дающий право на отпуск, не включается время отсутствия на работе без уважительных причин, отпуск по уходу за ребенком, а также отпуска без сохранения заработной платы продолжительностью более 14 календарных дней.

Работодатель обязан уведомить работника о дате начала отпуска не позднее чем за две недели. Оплата отпуска должна быть произведена не позднее чем за три рабочих дня до его начала. В случае отзыва работника из отпуска он имеет право использовать оставшуюся часть отпуска в удобное для себя время в текущем рабочем году или присоединить ее к отпуску за следующий год.

Отдельные категории работников имеют право на использование отпуска в удобное для них время. Отпуск оформляется приказом или запиской об отпуске, подписанной работодателем, который также обязан вести учет предоставляемых отпусков.

Соблюдение норм трудового законодательства в части предоставления отпусков является обязанностью всех работодателей на территории Кыргызской Республики.