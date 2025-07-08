В России 175 гражданам была возвращена зарплата на 15 миллионов рублей

Министр труда, социального обеспечения и миграции Равшанбек Сабиров рассказал об основных достижениях ведомства за первые пять месяцев 2025 года.

По его данным, в настоящее время на территории Российской Федерации непрерывно работает официальное представительство Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики. Оно оказывает кыргызским гражданам правовую, консультационную помощь, а также содействует в вопросах легализации документов мигрантов.

Мигранты часто сталкиваются с трудностями, связанными с трудовыми договорами, невыплатой заработной платы или непониманием юридических норм. В таких случаях представительство взаимодействует с соответствующими государственными и общественными институтами, помогая в решении этих вопросов.

Так, только за первые пять месяцев 2025 года 175 гражданам была возвращена заработная плата на общую сумму 15,8 миллиона рублей. Это результат системной работы по защите прав граждан за рубежом.

Работа представительства организована в круглосуточном режиме — 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, что позволяет мигрантам получать помощь в любое время. Наша главная цель — обеспечение прав и безопасности каждого гражданина, даже находящегося за пределами страны.

Министерство продолжит совершенствовать миграционные услуги, оказывая всестороннюю поддержку соотечественникам для их законной, безопасной и стабильной занятости за рубежом.