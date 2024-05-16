Председатель кабмина призвал глав районов пользоваться цифровыми технологиями

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров принял глав районных государственных администраций — акимов Чуйской, Таласской, Иссык-Кульской, Нарынской областей, мэров городов областного значения, а также глав администраций районов Бишкека. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Акылбек Жапаров отметил, что в настоящее время на уровне айыльных аймаков и городов страны должны быть представлены результаты административно-территориальной реформы в пилотном режиме.

Он также обозначил важность выполнения местными органами власти соответствующих задач при реализации в республике масштабных проектов регионального уровня, таких как строительство железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан, возведение Камбаратинской ГЭС-1.

«Все решения, нормативные правовые акты, принятые главой государства, кабинетом министров, должны выполняться в полном объеме. Привлекайте инвестиции. Кабинет министров всегда готов оказать поддержку эффективным проектам по развитию областей. Проводите соответствующую работу фондов развития. По этому направлению будет особый контроль», — сказал глава кабмина.

Он призвал акимов применять в работе цифровые технологии.

Новые технологии позволяют упрощать работу. Проекты можно подготовить с помощью интернета, специальных приложений. Я призываю вас быть современными. Акылбек Жапаров

«Каждый район получает финансирование, но важно иметь мастер-план. И, безусловно, на местах необходимо обеспечивать порядок и чистоту», — заметил он.

Отметим, что с 13 по 16 мая в Академии государственного управления имени Жусупа Абдрахманова при президенте проводятся курсы повышения квалификации для глав местных государственных администраций. Второй этап учебных курсов пройдет с 20 по 23 мая для глав местных госадминистраций Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областей.