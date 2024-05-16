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Власть
Сюжет: Насилие над детьми

Используют детей как декорации. Жанар Акаев призвал изменить отношение к ним

«Мы должны изменить отношение к детям», — заявил сегодня на заседании парламента депутат Жанар Акаев.

По его словам, в последнее время много негативных новостей, связанных с детьми.

«Избиение трехлетней девочки, в реке Нарын утонул ребенок, до этого избили двухлетнего Егора. Суд отпустил обвиняемого под домашний арест. Мы должны изменить отношение к детям. Самое большое богатство и будущее государства — это наши дети. К сожалению, стало много происшествий с их участием», — отметил народный избранник.

Детей на массовых мероприятиях с участием чиновников используют как декорации. 

Жанар Акаев

«Гражданские активисты или другие люди пусть снимают такие мероприятия, где участвуют дети. Надо публиковать. Даже в холод выводят детей на улицу с цветами в руках, летом — то же самое. Были случаи, когда ребята теряли сознание на таких мероприятиях», — добавил он.

Депутат призвал кабинет министров принять системные и радикальные шаги по защите прав детей.

«Сколько детей мигрантов осталось без попечения родителей?! Не хватает соцработников, психологов, работающих с ними. Есть 36 тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья, аутистов, с синдромом Дауна. Надо менять отношение к детям», — заключил он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/294118/
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