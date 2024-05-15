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Власть

Закупочные цены на молоко снизились, а в магазинах его стоимость та же — депутат

Депутат Акылбек Тумонбаев на заседании Жогорку Кенеша поинтересовался, почему закупочные цены на молоко снизились, а в магазинах его стоимость не меняется.

По его словам, закупочные цены на молоко снизились в два раза, с 40 до 20 сомов за литр.

«В магазинах продают молоко по 120 сомов до сих пор. Почему цена не снизилась до 70-80 сомов, если закупочная стала ниже?» — спросил нардеп.

Замминистра экономики и коммерции Чоро Сейитов ответил, что стоимость устанавливается рыночными механизмами. «Маржа в магазинах составляет 5 процентов. Если там цена повысится резко на 20 процентов, только тогда будет вводиться госрегулирование», — добавил он.

Акылбек Тумонбаев возмутился ответом чиновника и отметил, что если они не могут регулировать цены, то Минэконом и Госантимонополия не нужны.

«Сегодня закупочная цена на молоко — 20 сомов, в магазинах продают по 120 сомов. Когда оптовая стоимость была 40 сомов, розничная цена осталась такой же — 120 сомов. Почему министр сам не пришел? Фермеры и заводы сами могут между собой договориться. Зачем вы тогда нужны? Зарплату получаете, на служебной машине ездите. Фермеры идут на джайлоо и пасут скот, в холод с утра корову доят, чтобы обеспечить детей. А вы здесь сидите и говорите, что рынок решает. Если так, то вы, значит, и не нужны», — заявил нардеп.

Ранее депутат Акылбек Тумонбаев на заседании Жогорку Кенеша уже сообщал, что в Сокулуке и Беловодском проходят митинги из-за закупочных цен на молоко. «Мы ведь приняли постановление о закупочных ценах. К зданию парламента пришли люди и спрашивают, когда начнет работать документ», — сказал он. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/294078/
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