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Власть

Летний турсезон. Депутат требует решить вопрос с гидроциклами на Иссык-Куле

Депутат Эльдар Сулайманов в ходе пленарного заседания парламента призвал решить вопрос с  гидроциклами в пансионатах на берегу озера Иссык-Куль.

По его словам, надо думать о безопасности отдыхающих.

«Во время летнего турсезон в каждом пансионате можно арендовать гидроциклы. Сколько было случаев, когда на скутере сбивали людей, были даже смертельные исходы. Они загрязняют воду выхлопами. Перед летним сезоном надо решить эту проблему. Надо перенести их на территорию яхт-клуба например, пусть там сдают в аренду», — отметил нардеп.

Напомним, в прошлом году подросток катал на гидроцикле туристов на аттракционе «Таблетка». Не справившись с управлением, он врезался в катер. В результате три человека доставлены в больницу. Двое из них скончались в ту же ночь. Их травмы оказались несовместимыми с жизнью. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/294004/
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