В Бишкеке в строящихся многоэтажках хотят открывать детские сады

«Рассмотреть возможность организации детских садов на первых этажах строящихся многоэтажных жилых домов» — такое поручение Акылбек Жапаров дал директору Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Нурдану Орунтаеву на очередном заседании кабмина, где рассмотрено 20 вопросов.

По данным пресс-службы кабинета министров, большинство из них направлены на внесение изменений в действующие нормативные правовые акты. Одним из принятых решений стал вопрос о порядке финансирования детских садов, школ и вузов.

Также утвержден план реализации проектов государственно-частного партнерства на 2024 год. Он включает в себя 40 проектов в разных сферах деятельности.

Члены кабмина единогласно поддержали проект постановления «О внесении изменений в постановление кабинета министров «Об утверждении порядка рассмотрения жалоб инвесторов и их сопровождения» от 28 января 2022-го № 32.

Решение направлено на совершенствование механизма оказания содействия и сопровождения инвесторов в разрешении разногласий, возникших при взаимодействии с государственными органами и органами местного самоуправления.

Руководителям государственных органов Акылбек Жапаров дал ряд поручений. В частности, министру цифрового развития Нурие Кутнаевой — организовать мобильные ЦОНы при столичных автовокзалах, руководителям профильных министерств — внести на следующее заседание кабмина проект реализации лыжного кластера.