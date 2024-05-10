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Власть

Садыр Жапаров поздравил работников банковской сферы с праздником

Президент Садыр Жапаров поздравил работников банковской сферы с профессиональным праздником. Об этом сообщила его пресс-служба.

«Профессиональный праздник банковского работника неразрывно связан с историческим событием для суверенного Кыргызстана — введение национальной валюты — кыргызского сома, которое заложило основу для осуществления независимой экономической политики страны», — отметил президент.

«Банки составляют важный сектор экономики, и выступая финансовыми посредниками, оказывают содействие развитию страны через финансирование приоритетных экономических направлений и предоставление современных банковских услуг. Банковский сектор страны продолжает свое устойчивое развитие и показывает значительный рост основных показателей, включая увеличение объемов кредитования, депозитной базы и капитала», — говорится в поздравлении.

Садыр Жапаров добавил, что вместе с тем в современных условиях развития цифровых технологий и учитывая мировые тенденции и вызовы, банковскому сектору необходимо наращивать потенциал цифровой инфраструктуры, расширять применение инновационных продуктов и ускорить внедрение принципов устойчивого финансирования и зеленой экономики.

Ваш высокий профессионализм являются ключевыми факторами в экономическом развитии нашей страны, обеспечивая финансовую стабильность и поддерживая доверие наших граждан к банковской системе.

Садыр Жапаров

Президент пожелал работникам сферы продолжать предпринимать позитивные шаги для процветающего будущего Кыргызстана, а также крепкого здоровья и семейного счастья.
Ссылка: https://24.kg/vlast/293586/
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