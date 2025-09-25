Госдума ужесточила закон для иноагентов

Госдума окончательно приняла законопроект, который вводит уголовную ответственность для иноагентов уже после первого нарушения. Об этом пишет DW.

По данным издания, будет достаточно один раз в течение года нарушить статью 19.34 «Нарушение порядка деятельности иноагента» КоАП РФ. Сейчас для этого в течение того же срока нужно совершить два административных нарушения. Спикер Госдумы Вячеслав Володин пообещал и дальше ужесточать законодательство в этой сфере.

В настоящий момент в реестре иноагентов, который ведет Минюст России, 1 тысяча 78 позиций, это как организации, так и физические лица.