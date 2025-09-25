21:11
Власть

Госдума ужесточила закон для иноагентов

Госдума окончательно приняла законопроект, который вводит уголовную ответственность для иноагентов уже после первого нарушения. Об этом пишет DW.

По данным издания, будет достаточно один раз в течение года нарушить статью 19.34 «Нарушение порядка деятельности иноагента» КоАП РФ. Сейчас для этого в течение того же срока нужно совершить два административных нарушения. Спикер Госдумы Вячеслав Володин пообещал и дальше ужесточать законодательство в этой сфере.

В настоящий момент в реестре иноагентов, который ведет Минюст России, 1 тысяча 78 позиций, это как организации, так и физические лица.
Ссылка: https://24.kg/vlast/344946/
