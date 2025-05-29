21:28
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

Минюст РФ не нашел оснований признать Ивана Урганта и Аллу Пугачеву иноагентами

Министерство юстиции России не располагает фактами, необходимыми для включения телеведущего Ивана Урганта и певицы Аллы Пугачевой в реестр иностранных агентов. Об этом сегодня сообщил заместитель министра юстиции Олег Свириденко в комментарии ТАСС.

«Мы без фактуры не работаем. Если человек живет в рамках правового поля, мы это видим. На сегодня оснований для признания их иноагентами нет», — заявил он.

В марте 2024 года в СМИ появилась информация о регистрации Ивана Урганта в Париже в качестве индивидуального предпринимателя. Это вызвало обращение депутата Госдумы Николая Новичкова в Минюст с просьбой проверить основания для признания Урганта иностранным агентом.

Сам Иван Ургант тогда опроверг эти данные, заявив, что не открывал бизнес за рубежом и не собирается покидать РФ.

Что касается Аллы Пугачевой, она уехала из России в 2022 году и публично просила признать себя иноагентом после того, как этот статус получил ее супруг артист Максим Галкин. Министерство юстиции также не нашло оснований для включения певицы в список.

По словам Олега Свириденко, ведомство действует исключительно в рамках закона и принимает решения только при наличии подтвержденных фактов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/330835/
просмотров: 550
Версия для печати
Материалы по теме
Росгвардия в Краснодаре использует дроны для контроля работников в сфере труда
Состояние одной из пострадавших в ДТП гражданок КР в Хабаровске остается тяжелым
Московский суд арестовал имущество Ильи Варламова
Более 70 тысяч кыргызстанцев должны легализовать свое пребывание в России
Проверки и реестр некоммерческих организаций. Суд отклонил иск «Бир Дуйно»
Кыргызстан. Ключевые события — 2024. Часть I
Итоги-2024 и прогноз-2025 устами экспертов. Что было и что будет
С 1 января 2025 года в РФ вводят новые правила оформления сим-карт
Дворец президента, избиения иностранцев. Что писали о Кыргызстане зарубежные СМИ
Реестр Минюста «иностранных агентов» пополнился еще двумя организациями
Популярные новости
Государственные аптеки в&nbsp;Кыргызстане. Адреса в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;других городах Государственные аптеки в Кыргызстане. Адреса в Бишкеке и других городах
Среди трудовых мигрантов лучшее знание русского языка демонстрируют кыргызстанцы Среди трудовых мигрантов лучшее знание русского языка демонстрируют кыргызстанцы
Прием в&nbsp;школу. ГКНБ Кыргызстана начал доследственную проверку Прием в школу. ГКНБ Кыргызстана начал доследственную проверку
В&nbsp;Кыргызстане электросамокаты и&nbsp;мопеды обяжут регистрировать и&nbsp;получать права В Кыргызстане электросамокаты и мопеды обяжут регистрировать и получать права
Бизнес
&laquo;Элдик Банк&raquo; подарил детям праздник в&nbsp;честь своего 29-летия «Элдик Банк» подарил детям праздник в честь своего 29-летия
Bakai Bank представляет карту рассрочки &laquo;Тумар&raquo;. Бери сейчас&nbsp;&mdash; плати потом Bakai Bank представляет карту рассрочки «Тумар». Бери сейчас — плати потом
День защиты детей с&nbsp;MBANK Junior: поддержка чемпионов Кыргызстана День защиты детей с MBANK Junior: поддержка чемпионов Кыргызстана
Все вместе с&nbsp;MEGA: тариф для тех, кто ценит близких Все вместе с MEGA: тариф для тех, кто ценит близких
29 мая, четверг
21:20
Женские приюты в Саудовской Аравии: «дом заботы» или тюрьма? Женские приюты в Саудовской Аравии: «дом заботы» или тю...
21:13
Турнир по борьбе в Монголии. Кыргызстанцы завоевали шесть медалей в первый день
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 30 мая: дожди
20:46
В Бишкеке прошел модный конкурс «Стиль кочевника»
20:24
Международный форум в Астане. Кто в нем принял участие