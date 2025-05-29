Минюст РФ не нашел оснований признать Ивана Урганта и Аллу Пугачеву иноагентами

Министерство юстиции России не располагает фактами, необходимыми для включения телеведущего Ивана Урганта и певицы Аллы Пугачевой в реестр иностранных агентов. Об этом сегодня сообщил заместитель министра юстиции Олег Свириденко в комментарии ТАСС.

«Мы без фактуры не работаем. Если человек живет в рамках правового поля, мы это видим. На сегодня оснований для признания их иноагентами нет», — заявил он.

В марте 2024 года в СМИ появилась информация о регистрации Ивана Урганта в Париже в качестве индивидуального предпринимателя. Это вызвало обращение депутата Госдумы Николая Новичкова в Минюст с просьбой проверить основания для признания Урганта иностранным агентом.

Сам Иван Ургант тогда опроверг эти данные, заявив, что не открывал бизнес за рубежом и не собирается покидать РФ.

Что касается Аллы Пугачевой, она уехала из России в 2022 году и публично просила признать себя иноагентом после того, как этот статус получил ее супруг артист Максим Галкин. Министерство юстиции также не нашло оснований для включения певицы в список.

По словам Олега Свириденко, ведомство действует исключительно в рамках закона и принимает решения только при наличии подтвержденных фактов.