Депутаты хотели убрать Адахана Мадумарова из состава парламентской делегации МПА

На заседании парламента комитет по международным делам, обороне, безопасности и миграции представил проект постановления «О внесении изменений в некоторые постановления Жогорку Кенеша», в котором предлагалось исключить Адахана Мадумарова из составов парламентской делегации в Межпарламентской ассамблеи государств СНГ и постоянной комиссии по политическим вопросам и международному сотрудничеству.

Депутат Исхак Масалиев напомнил, что Адахан Мадумаров не лишен депутатского мандата и просил не торопиться исключать коллегу из составов комиссий.

В итоге проект постановления отозван в комитет для повторного рассмотрения.

Между тем 26 апреля стало известно, что Центризбирком досрочно прекратил полномочия депутата ЖК Адахана Мадумарова. Основанием для этого стал приговор Первомайского райсуда. Бывший парламентарий подал апелляционную жалобу на решение Центризберкома.

Напомним, 26 марта Первомайский районный суд признал Адахана Мадумарова виновным по делу о государственной измене и мошенничестве. Но из-за истечения срока давности политика освободили. Однако из-за того, что меру пресечения ему не изменили, из СИЗО Мадумаров вышел только 26 апреля.