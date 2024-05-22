Суд удовлетворил апелляцию Адахана Мадумарова

Сегодня, 22 мая, Первомайский районный суд Бишкека удовлетворил ходатайство бывшего депутата Жогорку Кенеша Адахана Мадумарова о восстановлении срока подачи апелляционной жалобы.

Как сообщил адвокат в Telegram-канале политика, теперь будет подана новая апелляция на приговор Первомайского райсуда в Бишкекский городской суд. Информацию подтвердили в районном суде.

Напомним, 8 мая Первомайский райсуд отклонил апелляцию Адахана Мадумарова на том основании, что срок подачи заявления истек. Его адвокаты не согласились с таким решением и подали ходатайство о восстановлении процессуального срока.

Сегодня Первомайский районный суд удовлетворил ходатайство адвокатов политика, восстановив пропущенный процессуальный срок. Это означает, что теперь можно вновь подать апелляционную жалобу на приговор райсуда от 26 марта 2024 года.

Напомним, 26 марта Первомайский районный суд признал Адахана Мадумарова виновным по делу о государственной измене и мошенничестве. Но из-за истечения срока давности его освободили. Однако из-за того, что меру пресечения политику не изменили, из СИЗО он вышел только 26 апреля.

26 апреля стало известно, что Центризбирком досрочно прекратил полномочия депутата ЖК Адахана Мадумарова. Основанием для такого решения стал приговор Первомайского райсуда.

Отметим, Адахан Мадумаров был депутатом Жогорку Кенеша седьмого созыва от фракции «Бутун Кыргызстан».