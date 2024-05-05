00:06
USD 88.68
EUR 95.00
RUB 0.95
Власть

Впервые за пять лет лидер Китая едет в европейское турне

Сегодня начинается официальный визит председателя КНР Си Цзиньпина во Францию, Венгрию и Сербию.

В планах двусторонние встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, лидером Сербии Александром Вучичем.

6 мая Си Цзиньпина ждут в Елисейском дворце. Лидеры вместе пообедают, а затем Эммануэль Макрон пригласит высокого гостя в свои любимые места детства — Пиренеи.

Газета The New York Times называет приезд председателя КНР во Францию самой важной остановкой в ходе его поездки в Европу, потому как Эммануэль Макрон также разделяет мнение о том, что послевоенный мировой порядок отжил себя и должен быть заменен новой архитектурой, продвигая тезис о «стратегической автономии» Европейского союза.

Российские эксперты, напротив, акцентируют внимание на том, что китайский лидер собирается посетить Белград именно 7 мая, где 25 лет назад авиаударом американских бомбардировщиков разрушено китайское посольство. Кремлевская пропаганда видит в этом некий символизм и послание США.

Последняя остановка в европейском турне Си Цзиньпина— Венгрия, где премьер-министр Виктор Орбан поддерживает китайские инвестиции в своей стране и использует все доступные инструменты и механизмы, чтобы снизить критику в адрес Китая со стороны руководства ЕС.
Ссылка: https://24.kg/vlast/293243/
просмотров: 452
Версия для печати
Материалы по теме
Представительство ЕС в КР: Принятие закона о НКО является тревожным событием
Закон об иноагентах. ЕС попросили приостановить торговые преференции для КР
Украина получит 50 миллиардов евро от Евросоюза
Дипмиссии нескольких стран ЕС сделали заявление по ситуации со СМИ в Кыргызстане
Вице-президент Европейской комиссии Маргаритис Схинас посетит Кыргызстан
Садыр Жапаров поздравил Си Цзиньпина с юбилеем
Заместитель главы МИД Великобритании прибыл в Бишкек
Президент Европейского cовета Шарль Мишель прибыл в Кыргызстан
В Сиане состоялась церемония приветствия лидеров стран Центральной Азии
Садыр Жапаров провел переговоры с председателем Китая Си Цзиньпином
Популярные новости
День Конституции.&nbsp;12&nbsp;изменений Основного закона: когда и&nbsp;зачем День Конституции. 12 изменений Основного закона: когда и зачем
Иссык-кульский пирс в&nbsp;форме комуза вызвал споры. Президент решил провести опрос Иссык-кульский пирс в форме комуза вызвал споры. Президент решил провести опрос
Трагедия в&nbsp;Сузаке. Действия президента Трагедия в Сузаке. Действия президента
В&nbsp;Ташкенте открыли новое здание посольства Кыргызстана В Ташкенте открыли новое здание посольства Кыргызстана
Бизнес
BakAi стало лучшим финансовым приложением в&nbsp;Кыргызстане по&nbsp;оценкам пользователей BakAi стало лучшим финансовым приложением в Кыргызстане по оценкам пользователей
Услуги сети клиник АCIBADEM стали доступны жителям города&nbsp;Ош Услуги сети клиник АCIBADEM стали доступны жителям города Ош
Третий бесплатно! Акция в&nbsp;честь майских праздников в&nbsp;сети O!Store Третий бесплатно! Акция в честь майских праздников в сети O!Store
Почему контакт-центр&nbsp;&mdash; это лучшая работа для студента Почему контакт-центр — это лучшая работа для студента
5 мая, воскресенье
23:42
Реагировать на фото и видео в WhatsApp станет проще Реагировать на фото и видео в WhatsApp станет проще
22:10
В Баткенской области сошел сель
21:53
Впервые за пять лет лидер Китая едет в европейское турне
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 6 мая: в некоторых районах дожди
20:01
Иссык-кульский пирс в форме комуза вызвал споры. Президент решил провести опрос