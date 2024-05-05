Впервые за пять лет лидер Китая едет в европейское турне

Сегодня начинается официальный визит председателя КНР Си Цзиньпина во Францию, Венгрию и Сербию.

В планах двусторонние встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, лидером Сербии Александром Вучичем.

6 мая Си Цзиньпина ждут в Елисейском дворце. Лидеры вместе пообедают, а затем Эммануэль Макрон пригласит высокого гостя в свои любимые места детства — Пиренеи.

Газета The New York Times называет приезд председателя КНР во Францию самой важной остановкой в ходе его поездки в Европу, потому как Эммануэль Макрон также разделяет мнение о том, что послевоенный мировой порядок отжил себя и должен быть заменен новой архитектурой, продвигая тезис о «стратегической автономии» Европейского союза.

Российские эксперты, напротив, акцентируют внимание на том, что китайский лидер собирается посетить Белград именно 7 мая, где 25 лет назад авиаударом американских бомбардировщиков разрушено китайское посольство. Кремлевская пропаганда видит в этом некий символизм и послание США.

Последняя остановка в европейском турне Си Цзиньпина— Венгрия, где премьер-министр Виктор Орбан поддерживает китайские инвестиции в своей стране и использует все доступные инструменты и механизмы, чтобы снизить критику в адрес Китая со стороны руководства ЕС.