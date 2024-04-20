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Власть

Развивать госязык с помощью Siri предложил Акылбек Жапаров компании Apple

Делегация Кыргызстана во главе с Акылбеком Жапаровым в рамках рабочего визита в город Сан-Франциско (США) посетила головной офис корпорации Apple Inc. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, он ознакомился с концепцией Apple Park, архитектурными и дизайнерскими решениями зданий, цифровой инфраструктурой. 

Глава кабмина обсудил вопросы, связанные с развитием государственного языка через голосового помощника Siri продукции Apple, технические возможности внедрения функции оповещения о землетрясениях на устройствах компании и внедрения ряда других функций.

«Мы верим, что улучшение таких аспектов сделает цифровое окружение более удобным и доступным для всех кыргызстанцев. Мы готовы к конструктивному диалогу и сотрудничеству с Apple», — сказал Акылбек Жапаров.

В свою очередь представители корпорации выразили готовность изучения этих вопросов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/292151/
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