Акылбек Жапаров провел встречи с руководством финансовых институтов в Вашингтоне

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров провел встречи с руководством ряда финансовых институтов в Вашингтоне (США). Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

По ее данным, Акылбек Жапаров встретился с президентом Азиатского банка развития Масацугу Асакавой.

«Наше правительство сосредоточено на реализации реформ, направленных на повышение эффективности государственных финансов, развитие частного сектора и борьбу с коррупцией. Мы уверены, что продолжение конструктивного диалога и технического сотрудничества с АБР поспособствует достижению наших стратегических целей», — сказал глава кабмина.

В ходе встречи обсуждены состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, а также вопросы, связанные с реализацией масштабных инфраструктурных проектов, таких как строительство Камбаратинской ГЭС-1, проектов в сферах ирригации, здравоохранения и образования Кыргызстана.

Далее состоялась встреча Акылбека Жапарова с президентом Азиатского банка инфраструктурных инвестиций Цзинь Лицюнем.

Глава кабмина рассказал о проводимых реформах, высоких показателях экономического развития страны, которые были достигнуты благодаря принятым мерам по фискализации и администрированию налоговых и таможенных процедур, применению действенных мер экономического регулирования, а также широкого спектра инструментов денежно-кредитной политики.

Он также встретился с исполняющим обязанности управляющего директора Европейского инвестиционного банка Маркусом Берндтом и отметил, что ЕИБ является одним из ведущих международных финансовых партнеров КР.

«Кыргызская Республика крайне заинтересована в сотрудничестве в сфере внедрения «чистой» энергетики. В настоящее время Кыргызстан использует только около 13 процентов своего гидроэнергетического потенциала. При этом в сфере энергетики самым амбициозным и флагманским проектом является строительство Камбаратинской ГЭС-1 мощностью 1 тысяча 860 мегаватт», — сказал Акылбек Жапаров, подчеркнув заинтересованность в укреплении сотрудничества в секторе энергетики.

Кроме того, министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев провел встречу с вице-президентом Международной финансовой корпорации по Ближнему Востоку, Центральной Азии, Турции, Афганистану и Пакистану Хелой Шейхроху.