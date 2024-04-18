13:40
USD 89.01
EUR 94.71
RUB 0.94
Власть

Акылбек Жапаров провел встречи с руководством финансовых институтов в Вашингтоне

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров провел встречи с руководством ряда финансовых институтов в Вашингтоне (США). Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

По ее данным, Акылбек Жапаров встретился с президентом Азиатского банка развития Масацугу Асакавой.

«Наше правительство сосредоточено на реализации реформ, направленных на повышение эффективности государственных финансов, развитие частного сектора и борьбу с коррупцией. Мы уверены, что продолжение конструктивного диалога и технического сотрудничества с АБР поспособствует достижению наших стратегических целей», — сказал глава кабмина.

В ходе встречи обсуждены состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, а также вопросы, связанные с реализацией масштабных инфраструктурных проектов, таких как строительство Камбаратинской ГЭС-1, проектов в сферах ирригации, здравоохранения и образования Кыргызстана.

Далее состоялась встреча Акылбека Жапарова с президентом Азиатского банка инфраструктурных инвестиций Цзинь Лицюнем.

Глава кабмина рассказал о проводимых реформах, высоких показателях экономического развития страны, которые были достигнуты благодаря принятым мерам по фискализации и администрированию налоговых и таможенных процедур, применению действенных мер экономического регулирования, а также широкого спектра инструментов денежно-кредитной политики.

Он также встретился с исполняющим обязанности управляющего директора Европейского инвестиционного банка Маркусом Берндтом и отметил, что ЕИБ является одним из ведущих международных финансовых партнеров КР.

«Кыргызская Республика крайне заинтересована в сотрудничестве в сфере внедрения «чистой» энергетики. В настоящее время Кыргызстан использует только около 13 процентов своего гидроэнергетического потенциала. При этом в сфере энергетики самым амбициозным и флагманским проектом является строительство Камбаратинской ГЭС-1 мощностью 1 тысяча 860 мегаватт», — сказал Акылбек Жапаров, подчеркнув заинтересованность в укреплении сотрудничества в секторе энергетики.

Кроме того, министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев провел встречу с вице-президентом Международной финансовой корпорации по Ближнему Востоку, Центральной Азии, Турции, Афганистану и Пакистану Хелой Шейхроху.
Ссылка: https://24.kg/vlast/291909/
просмотров: 114
Версия для печати
Материалы по теме
Встреча Акылбека Жапарова и администратора USAID. Версия обеих сторон
Руководство Международного валютного фонда посетит Кыргызстан
Акылбек Жапаров прибыл в США для участия в совещаниях МВФ и группы ВБ
В Балыкчи начинают строить солнечную электростанцию
Акылбек Жапаров: Не испытываем страха перед санкциями
Охват дошкольным образованием доведут до 40 процентов в 2024 году
Кыргызстандын ИДПсы биринчи кварталдын жыйынтыгы боюнча 8,8 пайызга өстү
Товарооборот между Кыргызстаном и Казахстаном намерены довести до $2 миллиардов
Акылбек Жапаров встретился с делегацией германских компаний. Что обсуждали
Глава кабмина принял участие в забеге, приуроченном к Всемирному дню здоровья
Популярные новости
Смеяться будете в&nbsp;другом месте. Эльвира Сурабалдиева раскритиковала спикера&nbsp;ЖК Смеяться будете в другом месте. Эльвира Сурабалдиева раскритиковала спикера ЖК
Поддержит&nbsp;ли Центральная Азия Иран в&nbsp;конфликте с&nbsp;Израилем? Мнение экспертов Поддержит ли Центральная Азия Иран в конфликте с Израилем? Мнение экспертов
Стройкомпании хотят обязать передавать 5&nbsp;процентов квартир местным властям Стройкомпании хотят обязать передавать 5 процентов квартир местным властям
Закрытие Фонда &laquo;Сорос&nbsp;&mdash; Кыргызстан&raquo;. Комментарий администрации президента Закрытие Фонда «Сорос — Кыргызстан». Комментарий администрации президента
Бизнес
KICB с&nbsp;партнерами посадили более 18&nbsp;600 саженцев в&nbsp;рамках 12-летней программы KICB с партнерами посадили более 18 600 саженцев в рамках 12-летней программы
Штраф на&nbsp;423 миллиона сомов. В&nbsp;лаборатории Бонецкого сделали заявление Штраф на 423 миллиона сомов. В лаборатории Бонецкого сделали заявление
Получите цифровую подпись в&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo;, чтобы сдать налоговую декларацию онлайн Получите цифровую подпись в «Мой О!», чтобы сдать налоговую декларацию онлайн
&laquo;Оптима Банк&raquo; вручил подарки победителям 1-го этапа акции &laquo;Олимпийское золото&raquo; «Оптима Банк» вручил подарки победителям 1-го этапа акции «Олимпийское золото»
18 апреля, четверг
13:27
Акылбек Жапаров провел встречи с руководством финансовых институтов в Вашингтоне Акылбек Жапаров провел встречи с руководством финансовы...
13:05
В Бишкеке спектакль «Река Потудань» покажут для пенсионеров бесплатно
12:44
«Кыргызалтын» получит $151,3 миллиона дивидендов от «Кумтора»
12:39
Депутат просит в два раза увеличить размер выплат персональным ассистентам
12:25
Депутат объяснил замдиректора Госстроя, для чего делается топосъемка