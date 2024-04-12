Глава МИД России проведет переговоры с коллегами из стран Центральной Азии

Глава МИД России Сергей Лавров сегодня в Минске на полях Совета министров иностранных дел (СМИД) Содружества Независимых Государств встретится с главами внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии. Об этом сообщила пресс-служба МИД РФ.

«На полях заседания СМИД СНГ 12 апреля в Минске министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров примет участие в седьмой встрече глав внешнеполитических ведомств России и государств Центральной Азии — Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана», — говорится в сообщении.

В МИД РФ указали, что участники встречи обсудят реализацию договоренностей, достигнутых по итогам первого саммита Россия — Центральная Азия 14 октября 2022 года в Астане.

«Предполагается также обмен мнениями по ключевым международным и региональным вопросам. Отдельное внимание уделят экологической проблематике и перспективам сотрудничества в этой важной сфере», — заключили в министерстве.