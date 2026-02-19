10:39
USD 87.45
EUR 103.46
RUB 1.14
Общество

Страны СНГ выступили против политизации темы прав человека в ООН

Страны СНГ выступают против политизации темы прав человека в ООН. Об этом сообщили в Исполкоме Содружества.

Отмечается, что дипломаты стран — участниц СНГ в ходе межмидовских консультаций в Минске выступили за проведение общей согласованной линии, направленной на борьбу с политизацией работы правозащитных органов и механизмов ООН и обеспечение взаимоуважительного конструктивного сотрудничества государств в области прав человека.

В консультациях участвовали представители Азербайджана, Беларуси, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана и Исполкома СНГ.

«Участники подчеркнули, что важно сообща противодействовать попыткам реформировать Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) из структурного подразделения секретариата ООН в самостоятельную, неподотчетную государствам организацию или агентство. Представители внешнеполитических ведомств стран СНГ согласились, что одной из причин сложившейся сложной финансовой ситуации в работе СПЧ стало бесконтрольное наполнение его повестки дня непрофильными сюжетами», — говорится в сообщении.

Кроме того, дипломаты стран СНГ договорились совместно бороться с попытками переписать историю Второй мировой войны и поддерживать кандидатуры друг друга на выборах в правозащитные и иные органы ООН ограниченного состава.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/362622/
просмотров: 278
Версия для печати
Материалы по теме
Вероятность увидеть снежного барса во время тура в КР достигает 90 процентов
ООН: «Досье Эпштейна» содержит признаки преступлений против человечности
Ускорить процесс деколонизации призывает генсек ООН
Природный радиационный фон — главный источник облучения населения в мире
Более 70 процентов парламентариев в мире сталкиваются с насилием
Турция поддерживает кандидатуру Кыргызстана в непостоянные члены Совбеза ООН
Почти 117 миллионов вынужденно перемещенных людей насчитывается в мире
ООН запрашивает $400 миллионов для решения задач в области прав человека
Около 4,5 миллиона девочек могут пострадать от женского обрезания в 2026 году
Первая в мире глобальная научная группа оценит последствия развития ИИ
Популярные новости
Что можно и&nbsp;нельзя делать во&nbsp;время священного месяца Рамазан Что можно и нельзя делать во время священного месяца Рамазан
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Какие болезни могут обостриться во&nbsp;время Орозо и&nbsp;что с&nbsp;этим делать Какие болезни могут обостриться во время Орозо и что с этим делать
Неделя-24. Громкая отставка Камчыбека Ташиева и&nbsp;дело о&nbsp;массовых беспорядках Неделя-24. Громкая отставка Камчыбека Ташиева и дело о массовых беспорядках
Бизнес
В&nbsp;месяц Рамазан&nbsp;&mdash; бесплатный ночной интернет и&nbsp;полезные сервисы от&nbsp;Beeline В месяц Рамазан — бесплатный ночной интернет и полезные сервисы от Beeline
ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; (ТМ&nbsp;MEGA) сообщает о&nbsp;назначении генерального директора ЗАО «Альфа Телеком» (ТМ MEGA) сообщает о назначении генерального директора
Доход в&nbsp;недвижимости: финансовая структура важнее процентной ставки Доход в недвижимости: финансовая структура важнее процентной ставки
&laquo;Айыл Банк&raquo; запустил исламскую платежную карту &laquo;Элкарт&raquo; «Айыл Банк» запустил исламскую платежную карту «Элкарт»
19 февраля, четверг
10:38
Депутаты одобрили законопроект об увеличении взносов за военную службу Депутаты одобрили законопроект об увеличении взносов за...
10:36
Временный запрет на импорт саженцев плодово-ягодных растений вводит кабмин
10:32
Парламент одобрил реализацию программы «Единое здоровье»
10:26
Прием в вузы Кыргызстана. Пороговые баллы повышать в этом году не будут
10:19
Парламент одобрил обмен заключенными между Кыргызстаном и Монголией