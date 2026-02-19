Страны СНГ выступили против политизации темы прав человека в ООН

Страны СНГ выступают против политизации темы прав человека в ООН. Об этом сообщили в Исполкоме Содружества.

Отмечается, что дипломаты стран — участниц СНГ в ходе межмидовских консультаций в Минске выступили за проведение общей согласованной линии, направленной на борьбу с политизацией работы правозащитных органов и механизмов ООН и обеспечение взаимоуважительного конструктивного сотрудничества государств в области прав человека.

В консультациях участвовали представители Азербайджана, Беларуси, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана и Исполкома СНГ.

«Участники подчеркнули, что важно сообща противодействовать попыткам реформировать Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) из структурного подразделения секретариата ООН в самостоятельную, неподотчетную государствам организацию или агентство. Представители внешнеполитических ведомств стран СНГ согласились, что одной из причин сложившейся сложной финансовой ситуации в работе СПЧ стало бесконтрольное наполнение его повестки дня непрофильными сюжетами», — говорится в сообщении.

Кроме того, дипломаты стран СНГ договорились совместно бороться с попытками переписать историю Второй мировой войны и поддерживать кандидатуры друг друга на выборах в правозащитные и иные органы ООН ограниченного состава.