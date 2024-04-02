Замминистра энергетики: В Кыргызстане зарегистрировано около 25 майнинг-компаний

В Кыргызстане зарегистрировано около 25 майнинг-компаний. Об этом на заседании комитета Жогорку Кенеша по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству заявил заместитель министра энергетики Атабек Абылгазиев.

По его словам, восемь из них получают энергию с малых ГЭС согласно договору.

«У министерства нет ни одного соглашения с ними. Майнинг SolarCoin в Кемине получает энергию напрямую из России транзитом через Казахстан», — добавил чиновник.

Депутат Тазабек Икрамов считает, что вся электроэнергия отдается майнинг-компаниям, поэтому вводятся ограничения, и поинтересовался майнингом на «Камбар-Ате».

«Там нет майнинга, насколько я знаю», — ответил Атабек Абылгазиев.

Нардеп отметил, что на Камбаратинской ГЭС есть майнинг и все об этом знают. «Если вы говорите, что там нет, то либо врете во время Орозо, либо действительно не знаете», — заявил он.

Парламентарий Исхак Масалиев напомнил, что о майнинге на Камбаратинской ГЭС говорил сам президент.

Напомним, ранее глава Минэнерго Таалайбек Ибраев сообщал, что в Кыргызстане функционирует только одна майнинг-ферма и получает энергию из Казахстана. Однако в Минэнерго РК позднее эту информацию опровергли.