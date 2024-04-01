Камила Талиева раскритиковала работу Минфина

На заседании комитета Жогорку Кенеша по бюджету, экономической и фискальной политике депутат Камила Талиева раскритиковала работу Министерства финансов.

По ее словам, Минфин приходит подготовленным на заседание только тогда, когда им нужен законопроект.

«А когда законопроект касается депутатов, они относятся равнодушно и всячески препятствуют. Когда наши законы поступают к ним, мы получаем отрицательный ответ. Сегодня тоже представители Минфина пришли без подготовки. В таком случае их надо выгонять из комитета. Кто бы это ни был, министр или его заместитель. Вы наше время тратите», — возмутилась нардеп.

Она добавила, что в последнее время Минфин не выполняет работу на должном уровне.

«У них такая политика: «Что вы сможете сделать? Кадровый вопрос не вы решаете». Такого отношения к нам нельзя допускать. Министры сейчас подают в суд на депутатов. Это что такое? У него что нет других дел, кроме как судиться? Министр должен исполнять государственную работу», — сказала Камила Талиева.