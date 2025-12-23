14:00
Власть

Депутат озаботилась ростом цен на продукты, отметив высокий уровень инфляции

Депутат Камила Талиева на совместном заседании шести комитетов Жогорку Кенеша отметила, что в 2025 году инфляция на продовольствие составила 7-8 процентов. Она привела примеры роста цен по сравнению с 2022 годом.

«Цена на картофель выросла на 40-45 процентов, мясо — на 10-11 процентов, рыбу — на 13-18 процентов. Дороговизна продуктов питания «душит» людей. При этом официальные экономические показатели демонстрируют стабильность. Я согласна с моим коллегой Дастаном Бекешевым, что реальность для населения выглядит иначе. Да, пенсии повышаются ежегодно: тот, кто получал 7 тысяч сомов, получает надбавку в 700 сомов. Но при этом растут цены на продукты питания, и увеличение пенсий остается незаметным», — добавила нардеп.

В ответ глава кабинета министров Адылбек Касымалиев отметил, что при индексации пенсий обязательно учитывается инфляция, и темп роста пенсий должен превышать ее уровень.
