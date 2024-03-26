Российские специалисты в сфере искусственного интеллекта приедут в Кыргызстан

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров принял делегацию во главе с генеральным директором бизнес-группы «Яндекс» Даниилом Шулейко. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Акылбек Жапаров отметил, что налоговое законодательство страны дает возможность масштабировать практически любой бизнес, и для инвесторов, которые готовы добросовестно платить налоги, государство готово создать все условия для развития.

Он также подчеркнул важность внедрения функции автоматизированной налоговой отчетности для водителей в действующем приложении, отметив необходимость автоматической передачи соответствующей информации в налоговые органы.

В свою очередь Даниил Шулейко сказал, что почти каждый седьмой житель страны пользуется услугами «Яндекса». На сегодня более 100 тысяч водителей имеют возможность зарабатывать на платформе «Яндекс Go».

Он добавил, что в Кыргызстане созданы благоприятные условия для развития бизнеса, и компания «Яндекс» намерена и далее улучшать свои сервисы в республике.

Достигнута договоренность организации визита в страну группы передовых российских специалистов в сфере искусственного интеллекта и IT для проведения консультаций с отечественным информационным рынком.