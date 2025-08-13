11:29
Общество

ИИ в школе: как учителя Кыргызстана осваивают современные цифровые инструменты

Фото «Яндекс Кыргызстан». В Бишкеке определили двадцать лучших выпускников первого потока онлайн-курса для учителей

Сертификаты, памятные подарки и приглашение на дополнительную практику в IT-школу Codify. В Бишкеке определили двадцать лучших выпускников первого потока онлайн-курса для учителей от «Яндекс Кыргызстан».

Чтобы принять участие в бесплатной образовательной программе, достаточно заполнить анкету на сайте проекта. После этого каждый участник получает письмо со ссылкой на платформу. На выбор предлагается три направления: «Нейросети», «Введение в программирование на Python» и «Практика по решению задач на Python». В течение месяца педагоги оттачивают навыки программирования и углубляют знания в области генеративных технологий, чтобы затем внедрять современные цифровые инструменты в школьное образование.

Учитель информатики Ольга Юрченко рассказывает, что участие в проекте помогло ей не только структурировать знания, но и выработать собственный подход к проведению занятий. На ее уроках школьники будут переходить от сложных задач к более простым, а затем снова возвращаться к «задачам со звездочкой». Такая динамика, уверена педагог, помогает удерживать внимание и интерес к предмету. Дети разные. Одни схватывают все на лету, другим нужно чуть больше времени, чтобы вникнуть и найти верное решение. Главная миссия педагога — увлечь ребенка.

«Яндекс Кыргызстан»
Фото «Яндекс Кыргызстан». Учитель информатики Ольга Юрченко рассказывает, что участие в проекте помогло структурировать знания и выработать собственный подход к проведению занятий

«Программа очень хорошая. Даже те, кто не знаком с программированием на Python, могут освоить его благодаря обучению. Мне понравилось, что онлайн-курс включает разнообразные школьные задания для детей — именно ради этого я пришла в проект. Конечно, хотелось проверить и свои знания, я поняла, над чем еще стоит поработать. Особенно удобно, что у участников сохраняется доступ ко всем материалам — обязательно к ним вернусь», — делится впечатлениями педагог.

Начальник Управления межведомственной координации и реализации проектов Министерства цифрового развития и инновационных технологий КР Айжан Токтосунова подчеркивает важность цифровых инициатив в школьной системе.

«Яндекс Кыргызстан»
Фото «Яндекс Кыргызстан». Айжан Токтосунова подчеркивает важность цифровых инициатив в школьной системе

«Цифровизация прочно вошла в каждую сферу нашей жизни — будь то образование, медицина, экономика или другие отрасли. Безусловно, будущее за цифровыми технологиями. В этом контексте особенно важную роль играют квалифицированные педагоги, в частности учителя информатики. Именно с их помощью дети получают первые базовые знания о цифровом мире. Поэтому инициатива, реализуемая компанией «Яндекс», является значимым вкладом в развитие образования. Она помогает подготовить будущих IT-специалистов, давая их педагогам современные знания и навыки.

Мы всегда будем поддерживать такие инициативы, потому что мир технологий меняется стремительно — порой буквально ежеминутно. Нужно идти в ногу со временем, чтобы наши молодые специалисты могли достойно представлять Кыргызстан на международном уровне», — отметила представитель министерства.

«Яндекс Кыргызстан»
Фото «Яндекс Кыргызстан». Курс остается полностью бесплатным и доступным онлайн для всех учителей
Курс остается полностью бесплатным и доступным онлайн для всех учителей Кыргызстана — каждый желающий может пройти регистрацию и улучшить навыки и опыт в цифровой сфере независимо от региона и педагогического стажа. Знание — свет, а в век технологий — это еще и код к миру больших возможностей. Главное — правильно его написать.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/339368/
просмотров: 188
