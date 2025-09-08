Цены на такси растут медленнее инфляции

За год стоимость поездок в «Яндекс Go» в Кыргызстане увеличилась на 5 процентов, сообщили в компании. При этом количество поездок и число водителей в сервисе выросли на 24 процента, а доходы водителей — на 8 процентов. От чего зависят цены на поездки? В чем смысл повышающего коэффициента? Эти вопросы мы задали экспертам, «Яндекс Go» и самим таксистам.

О чем нам говорят цифры?

По информации аналитиков «Яндекс Go», для расчета брали период с августа 2024 года по июль 2025-го. В выборку вошли все тарифы, кроме корпоративных. Учитывали не только тариф, расстояние и время поездки, но и повышающий коэффициент, который срабатывает во время пикового спроса. В сервисе объясняют, что на стоимость поездки влияют спрос и его колебания — сезонные или краткосрочные, связанные с погодой или с каким-то событием.

Средняя стоимость одной минуты поездки по стране выросла всего на 5 процентов. В то же время, по данным Нацбанка, инфляция в Кыргызстане в годовом выражении составила 8,7 процента.

Фото из архива. Эксперт Кубатбек Рахимов

Из чего складывается цена?

«Это повышение даже ниже, чем уровень инфляции, потому что если мы вдруг начнем сопоставлять повышение цен, например, на недвижимость или на какие-то другие виды услуг, на некоторые виды продуктов питания, которые в том числе и жизненно важные, то мы увидим, что 5 процентов — это стандартное естественное повышение, которое связано с оптимизацией бизнес-процессов. Когда один из ключевых игроков, в данном случае «Яндекс Go», аккуратно, планомерно, но в пределах инфляционного коридора поднимает цены, это прямо влияет на сдерживание инфляции в масштабах страны», — говорит эксперт Кубатбек Рахимов.

Стоимость поездки — это не только тариф, подчеркивает руководитель «Яндекс Кыргызстан» Тилек Сулайманов. Рост средней цены минуты поездки объясняется подорожанием топлива, запчастей и обслуживания автомобилей. Влияет и спрос: как сезонный, так и краткосрочный — например, из-за непогоды или праздников.

«Когда число желающих уехать значительно превышает количество доступных машин, алгоритм временно повышает цену поездки, чтобы привлечь на линию больше водителей и одновременно отсечь часть спроса. Как только машин становится достаточно, чтобы обеспечить поездками всех желающих, цены возвращаются в нормальное состояние», — отмечает Тилек Сулайманов.

Как росли спрос и доход водителей?

В то же время количество заказов в «Яндекс Go» за год увеличилось почти на четверть. На столько же — 24 процента — выросло число водителей. Поездки стали чуть длиннее — в среднем на 2 процента.

В компании говорят, что повысилась и эффективность сервиса. Это значит, что водители меньше простаивают в ожидании и больше времени проводят именно в поездках с пассажирами. Их средний доход в час вырос на 8 процентов. Для многих водителей это ощутимая прибавка.

Что говорят таксопарки?

Для пассажиров даже небольшой рост цен в 5 процентов может показаться ощутимым. А что думают водители и парки?

«Для нас «Яндекс Go» — это в первую очередь надежность. У водителей всегда есть заказы, у парка нет головной боли с программами и сервисами. Мы занимаемся машинами и людьми, а все остальное компания берет на себя. Благодаря этому бизнес можно реально развивать, а не только выживать», — говорит директор таксопарка «Платинум» Назим Джанаев.

Не секрет, что для многих кыргызстанцев такси — это основной источник дохода. Эта работа обеспечивает стабильный заработок и возможность содержать семьи. По словам водителей, критика от пассажиров бывает, но есть и обратная сторона.

Водители: без коэффициента не выйдем на линию

«Когда пробки или дождь, без повышающих коэффициентов мы просто не выйдем на линию. Ну кому интересно за копейки стоять в пробке? С коэффициентом все честно: пассажир заплатил чуть больше, а я компенсировал потраченное время. Иначе машина бы вообще не приезжала к клиенту», — говорит бишкекчанин Замир Ысаков.

Можно ли ездить выгоднее?

В приложении есть варианты сэкономить: можно пройтись до более удобной точки подачи или подождать подольше. Особенно популярен тариф «Вместе», где стоимость делится между пассажирами. В июле 2025-го количество таких поездок увеличилось на 47,5 процента по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

Сфера пассажирских перевозок в стране заметно меняется. Рынок растет. Это дает больше заказов, больше водителей, новые рабочие места и как итог — дополнительные налоговые поступления в бюджет.

Сегодня такси уже нельзя назвать просто приложением для поездок. Это большая часть экономики, которая напрямую влияет на жизнь тысяч людей.