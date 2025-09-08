Цены на такси растут медленнее инфляции

За год стоимость поездок в «Яндекс Go» в Кыргызстане увеличилась на 5 процентов, сообщили в компании. При этом количество поездок и число водителей в сервисе выросли на 24 процента, а доходы водителей — на 8 процентов. От чего зависят цены на поездки? В чем смысл повышающего коэффициента? Эти вопросы мы задали экспертам, «Яндекс Go» и самим таксистам.
О чем нам говорят цифры?
По информации аналитиков «Яндекс Go», для расчета брали период с августа 2024 года по июль 2025-го. В выборку вошли все тарифы, кроме корпоративных. Учитывали не только тариф, расстояние и время поездки, но и повышающий коэффициент, который срабатывает во время пикового спроса. В сервисе объясняют, что на стоимость поездки влияют спрос и его колебания — сезонные или краткосрочные, связанные с погодой или с каким-то событием.
Средняя стоимость одной минуты поездки по стране выросла всего на 5 процентов. В то же время, по данным Нацбанка, инфляция в Кыргызстане в годовом выражении составила 8,7 процента.
Из чего складывается цена?
Стоимость поездки — это не только тариф, подчеркивает руководитель «Яндекс Кыргызстан» Тилек Сулайманов. Рост средней цены минуты поездки объясняется подорожанием топлива, запчастей и обслуживания автомобилей. Влияет и спрос: как сезонный, так и краткосрочный — например, из-за непогоды или праздников.
«Когда число желающих уехать значительно превышает количество доступных машин, алгоритм временно повышает цену поездки, чтобы привлечь на линию больше водителей и одновременно отсечь часть спроса. Как только машин становится достаточно, чтобы обеспечить поездками всех желающих, цены возвращаются в нормальное состояние», — отмечает Тилек Сулайманов.
Как росли спрос и доход водителей?
В то же время количество заказов в «Яндекс Go» за год увеличилось почти на четверть. На столько же — 24 процента — выросло число водителей. Поездки стали чуть длиннее — в среднем на 2 процента.
В компании говорят, что повысилась и эффективность сервиса. Это значит, что водители меньше простаивают в ожидании и больше времени проводят именно в поездках с пассажирами. Их средний доход в час вырос на 8 процентов. Для многих водителей это ощутимая прибавка.
Что говорят таксопарки?
Для пассажиров даже небольшой рост цен в 5 процентов может показаться ощутимым. А что думают водители и парки?
«Для нас «Яндекс Go» — это в первую очередь надежность. У водителей всегда есть заказы, у парка нет головной боли с программами и сервисами. Мы занимаемся машинами и людьми, а все остальное компания берет на себя. Благодаря этому бизнес можно реально развивать, а не только выживать», — говорит директор таксопарка «Платинум» Назим Джанаев.
Не секрет, что для многих кыргызстанцев такси — это основной источник дохода. Эта работа обеспечивает стабильный заработок и возможность содержать семьи. По словам водителей, критика от пассажиров бывает, но есть и обратная сторона.
Водители: без коэффициента не выйдем на линию
«Когда пробки или дождь, без повышающих коэффициентов мы просто не выйдем на линию. Ну кому интересно за копейки стоять в пробке? С коэффициентом все честно: пассажир заплатил чуть больше, а я компенсировал потраченное время. Иначе машина бы вообще не приезжала к клиенту», — говорит бишкекчанин Замир Ысаков.
Можно ли ездить выгоднее?
В приложении есть варианты сэкономить: можно пройтись до более удобной точки подачи или подождать подольше. Особенно популярен тариф «Вместе», где стоимость делится между пассажирами. В июле 2025-го количество таких поездок увеличилось на 47,5 процента по сравнению с тем же месяцем прошлого года.
Сфера пассажирских перевозок в стране заметно меняется. Рынок растет. Это дает больше заказов, больше водителей, новые рабочие места и как итог — дополнительные налоговые поступления в бюджет.
Сегодня такси уже нельзя назвать просто приложением для поездок. Это большая часть экономики, которая напрямую влияет на жизнь тысяч людей.