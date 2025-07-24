«Яндекс Кыргызстан» запускает курс, дающий прямой путь в Школу программирования

«Яндекс Кыргызстан» запускает бесплатный онлайн-курс по программированию для подростков от 14 до 17 лет. Завершив его и успешно сдав финальный тест, участники смогут поступить в основную Школу программирования без конкурсного отбора. Так поступить смогут даже те, у кого раньше не было возможности учиться программированию.

Курс не требует предварительной подготовки и подойдет тем, кто только начинает интересоваться IT и делает первые шаги в программировании.

В программе — основы Python и работа с визуальным модулем turtle, который позволяет превращать код в рисунки и узоры на экране. Такой формат помогает легче понять, как работает программирование, и делает обучение увлекательным.

Курс состоит из восьми тематических модулей, каждый длится от одного до полутора часов. Все задания проверяются автоматически — участники сразу видят результат и могут отслеживать свой прогресс.

После завершения обучения участники получают сертификат. А 120 лучших школьников, прошедших курс до 20 августа, смогут поступить в основную Школу программирования «Яндекса» — без конкурсного отбора. Осенняя программа включает углубленное изучение Python, подготовку к проектной работе и навыки командной разработки.

Для обучения нужен только компьютер с доступом в интернет. Проходить курс можно в удобном темпе и в любое время. Он полностью бесплатный. Регистрация открыта до 15 августа.

Онлайн-курс — это шанс для школьников из любого региона Кыргызстана открыть для себя программирование и сделать первый шаг в мир технологий.