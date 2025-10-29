Быстро и экологично. Как самокаты меняют транспортную культуру Бишкека

В столице прошла встреча представителей СМИ с руководителем «Яндекс Кыргызстан» Тилеком Сулаймановым. Он рассказал о том, как меняется транспортная культура, какие технологии обеспечивают безопасность на дорогах и что компания предлагает для развития городской инфраструктуры.

Быстро, экологично и без пробок

Самокаты прочно вошли в транспортную систему Бишкека и, судя по заявлению главы муниципалитета Айбека Джунушалиева, никуда уходить из транспортной сферы города не намерены.

Руководитель сервиса средств индивидуальной мобильности (СИМ) подчеркивает, что сегодня самокаты — полноценный вид городского транспорта, который помогает разгрузить дороги, уменьшить вредные выбросы и сэкономить время горожан.

Парк СИМ в столице насчитывает 2 тысячи самокатов. Ежемесячно пользователи совершают на них около 250 тысяч поездок.

«Это значит, что люди 250 тысяч раз выбирают поехать не на личном авто или такси, а на самокате. Он не производит вредных выбросов, снимает часть нагрузки с дорожной инфраструктуры и позволяет быстрее добраться из точки А в точку Б. По нашей оценке, в общей сложности за сезон пользователи сэкономили около 233 тысяч часов», — отмечает Тилек Сулайманов.

По статистике, в 70 процентах случаев самокат используется именно как транспортное средство, а не для развлечений. Это значит, что для большинства горожан он стал способом добраться до работы, университета или на встречу быстрее и без лишнего стресса.

Безопасность прежде всего

Мы рассказываем, почему, например, нельзя ездить вдвоем, как безопасно передвигаться по тротуарам среди пешеходов. Интерес к проекту оказался высоким, поэтому мы будем проводить такое обучение чаще. Тилек Сулайманов

По словам Тилека Сулайманова, перед началом поездки каждый человек должен проходить обучение в приложении, где объясняются Правила дорожного движения, допустимая скорость и важные меры предосторожности. Кроме того, компания организовала Школу безопасного вождения самокатов. Последняя проходила в августе и получила много положительных откликов.

По его словам, в Бишкеке насчитывается 12 зон, куда заезжать на самокате запрещено — устройство автоматически останавливается и никуда не поедет. Чаще всего это зоны в окрестностях стратегических объектов. Еще в 17 зонах скорость ограничена до 15 километров в час. Например, на бульваре Эркиндик.

К вопросу инфраструктуры

При согласии муниципалитета мы готовы безвозмездно оформить 300 пилотных парковок в согласованных местах, чтобы пользователи знали, где точно можно оставлять самокат. Тилек Сулайманов

«Самокаты «знают», где можно ехать быстро, а где нужно быть осторожнее. Это работает благодаря технологии геозон — специальных областей на карте, которые автоматически ограничивают движение или скорость. Мы будем рады совместно с мэрией расширить их перечень», — говорит Тилек Сулайманов.Представитель компании рассказал о планируемом развитии инфраструктуры для СИМ, какие инициативы уже реализуются и какие возможности есть для совместной работы.

Он добавил, что фирма открыта к общению с госорганами и во время очередной встречи предложила администрации города подумать над совместной инициативой по созданию единого оператора микромобильности.

«Эта организация может координировать деятельность компаний, формировать стандарты микромобильности в столице и содействовать формированию культуры ответственного использования СИМ. Специально обученные сотрудники — скауты — могли бы ежедневно выявлять и устранять случаи неправильной парковки, перемещать самокаты в разрешенные зоны, следить за чистотой и порядком в Бишкеке. Кстати, подобный проект запущен в Казахстане совместно с акиматом Алматы и помог сделать улицы города более безопасными, свободными и удобными», — поделился руководитель «Яндекс Кыргызстан».

Кроме того, рассматривается идея создания бота в Telegram, куда бишкекчане смогут отправлять фото или видео нарушений, связанных с самокатами. Эти сообщения будут передаваться в мэрию или ГУОБДД для дальнейшего реагирования.

Также фирма разрабатывает систему проверки возраста, похожую на ту, которая используется в сервисе такси. Она позволит автоматически подтверждать данные пользователя и предотвращать использование самокатов несовершеннолетними.



