Налоги, комиссии и водители: как работает «Яндекс Такси» в Кыргызстане

Когда речь заходит о работе международных компаний в Кыргызстане, один из первых вопросов, который возникает у общества и журналистов, — платят ли они налоги. Этот интерес в полной мере касается и сервиса «Яндекс Такси», который официально зарегистрирован в стране и перечисляет налоги в бюджет: в 2024 году — 472 миллиона сомов, а за первые полгода 2025-го — уже 595 миллионов. Руководитель «Яндекс Кыргызстан» Тилек Сулайманов встретился с журналистами и ответил на все интересующие их вопросы.

Какие налоги платит «Яндекс Такси»

Компания зарегистрирована в Кыргызстане и перечисляет налоги в национальный бюджет в соответствии с законодательством.

В 2024 году сервис «Яндекс Такси» заплатил в бюджет 472 миллиона сомов налогов. За первые полгода 2025 года — уже 595 миллионов.

В 2022 году компания «Яндекс Такси» первой на рынке зарегистрировалась в системе «НДС — Офис иностранной организации» и начала платить так называемый «налог на Google», а в 2023-м была признана Государственной налоговой службой лучшим налогоплательщиком Кыргызстана.

Как работает система комиссий

Фото компании. Руководитель «Яндекс Кыргызстан» Тилек Сулайманов

В компании рассказали, что вознаграждение за доступ к сервису в Бишкеке составляет 16 процентов в тарифах «Эконом», «Минивен», «Вместе» и 17,3 процента в повышенных тарифах, включая НДС и НсП. В других городах Кыргызстана вознаграждение составляет 10 процентов во всех тарифах, включая НДС и НсП. Вознаграждение «Яндекс Такси» за доступ к сервису не менялось в стране с февраля 2023 года.

При этом часть средств из вознаграждения компания вкладывает в мотивационные программы для партнеров, водителей и пассажиров. Такие программы направлены на поддержание баланса спроса и предложения в сервисе, чтобы количество водителей на линии совпадало с количеством желающих уехать, а водителям всегда хватало заказов.

Сколько водителей сотрудничают с сервисом?

Фото компании. По стране одновременно на линию выходит около 17,5 тысячи водителей в сутки

Один из показателей устойчивости сервиса — количество водителей. Критики утверждают, что их число сокращается, так как работать невыгодно. Однако официальная статистика говорит об обратном.

«По стране одновременно на линию выходит около 17,5 тысячи водителей в сутки. В месяц активных — более 100 тысяч», — уточняет руководитель «Яндекс Кыргызстан».

Около 70 процентов всех водителей сосредоточено в Бишкеке, остальные работают в регионах.

Сегодня сервис представлен в 13 городах страны. Показатели при этом зависят от сезона. Зимой количество выходящих на линию может доходить до 20 тысяч человек в день, летом — немного снижаться. В этот период в такси остаются те, кто относится к пассажирским перевозкам, как к основной работе и главному источнику доходов.