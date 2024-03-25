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Власть

Президент поручил определиться со сроками отмены субсидий на отопление

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров провел рабочее совещание по вопросу реформирования и модернизации госпредприятия «Кыргызтеплоэнерго» при Министерстве энергетики. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Президенту рассказали о технико-экономических показателях, достигнутых результатах, а также о планах по оптимизации и реформированию предприятия. Министр энергетики Таалайбек Ибраев сообщил, что на сегодня на балансе у «Кыргызтеплоэнерго» находятся 160 котельных, которые обеспечивают теплом 53 тысячи 226 абонентов по всей республике, 75 процентов из них — население.

Он отметил, что по итогам 2023 года в результате объединения региональных филиалов, а также улучшения эффективности деятельности чистая прибыль предприятия составила порядка 111 миллионов сомов. Таалайбек Ибраев сказал, что из-за низкого тарифа для населения ежегодно из государственного бюджета выделяется около 2 миллиардов сомов в качестве субсидий.

Президент подчеркнул, что в системе теплоснабжения по-прежнему наблюдаются коррупционные проявления. Он напомнил, что еще будучи депутатом Жогорку Кенеша не раз поднимал вопрос реформирования предприятия. Садыр Жапаров подчеркнул важность в оперативном порядке пересмотреть деятельность госпредприятия «Кыргызтеплоэнерго», повысить ответственность руководителей местных органов власти и обеспечить эффективность расходования бюджетных средств.

Он акцентировал, что одним из критериев оценки деятельности мэров, акимов и полномочных представителей президента в областях должны стать показатели по обеспечению теплом абонентов и вывод объектов теплоснабжения на уровень самоокупаемости.

Садыр Жапаров поручил принять комплекс мер, направленных на повышение эффективности системы теплоснабжения, и установить срок по истечению которого выплата субсидий будет прекращена.
Ссылка: https://24.kg/vlast/289816/
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