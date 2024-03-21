Выступать вместе против военной угрозы извне предлагает Казахстан Кыргызстану

Казахстан намерен подписать с Кыргызстаном договор об углублении и расширении союзнических отношений. Документ предусматривает в том числе совместные действия стран в случае военной угрозы. Соответствующий проект указа президента РК Касым-Жомарта Токаева «О подписании договора об углублении и расширении союзнических отношений между Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой» опубликован на портале «Открытые нормативно-правовые акты».

Согласно проекту договора, в случае возникновения ситуации, которая «представляет собой угрозу вооруженного нападения со стороны третьих государств, договаривающиеся стороны незамедлительно проведут соответствующие консультации друг с другом как на двусторонней основе, так и в рамках международных организаций, участницами которых они являются, с целью принятия мер, способствующих ее мирному урегулированию».

В документе отмечается, что Казахстан и Кыргызстан «подтверждают обязательство не участвовать в каких-либо блоках или союзах, а также воздерживаются от участия в каких-либо действиях, направленных против другой договаривающейся стороны».

Территории и ресурсы обеих стран не должны быть использованы «в целях подготовки или осуществления агрессии, или иных враждебных действий против другой договаривающейся стороны, а также в ущерб государственному суверенитету, безопасности и территориальной целостности другой договаривающейся стороны».

Также, согласно проекту договора, РК и КР обязуются не допускать использования на своих территориях «системы коммуникаций и другой инфраструктуры третьими государствами в целях подготовки или осуществления вооруженных действий против другой договаривающейся стороны».

Проект документа также предусматривает укрепление экономической связанности двух стран, в частности «путем создания благоприятных условий для взаимного доступа товаров, услуг и инвестиций, их защиты на территориях своих государств, реализации совместных инвестиционных проектов».

В проекте договора не уточняется, когда и где он может быть подписан.