14:30
USD 89.51
EUR 97.09
RUB 0.97
Власть

Выступать вместе против военной угрозы извне предлагает Казахстан Кыргызстану

Казахстан намерен подписать с Кыргызстаном договор об углублении и расширении союзнических отношений. Документ предусматривает в том числе совместные действия стран в случае военной угрозы. Соответствующий проект указа президента РК Касым-Жомарта Токаева «О подписании договора об углублении и расширении союзнических отношений между Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой» опубликован на портале «Открытые нормативно-правовые акты».

Согласно проекту договора, в случае возникновения ситуации, которая «представляет собой угрозу вооруженного нападения со стороны третьих государств, договаривающиеся стороны незамедлительно проведут соответствующие консультации друг с другом как на двусторонней основе, так и в рамках международных организаций, участницами которых они являются, с целью принятия мер, способствующих ее мирному урегулированию».

В документе отмечается, что Казахстан и Кыргызстан «подтверждают обязательство не участвовать в каких-либо блоках или союзах, а также воздерживаются от участия в каких-либо действиях, направленных против другой договаривающейся стороны».

Территории и ресурсы обеих стран не должны быть использованы «в целях подготовки или осуществления агрессии, или иных враждебных действий против другой договаривающейся стороны, а также в ущерб государственному суверенитету, безопасности и территориальной целостности другой договаривающейся стороны».

Также, согласно проекту договора, РК и КР обязуются не допускать использования на своих территориях «системы коммуникаций и другой инфраструктуры третьими государствами в целях подготовки или осуществления вооруженных действий против другой договаривающейся стороны».

Проект документа также предусматривает укрепление экономической связанности двух стран, в частности «путем создания благоприятных условий для взаимного доступа товаров, услуг и инвестиций, их защиты на территориях своих государств, реализации совместных инвестиционных проектов».

В проекте договора не уточняется, когда и где он может быть подписан.
Ссылка: https://24.kg/vlast/289578/
просмотров: 1496
Версия для печати
Материалы по теме
В Казахстане могут изменить герб. Президент анонсировал конкурс
Кыргызстан и Казахстан договорились не вводить ограничения и запреты
Депутат предлагает принять меры на планы Казахстана ограничить продукцию из КР
Авария на ТЭЦ Бишкека. Казахстан отправил гуманитарную помощь Кыргызстану
Сегодня ночью Казахстан переведет время на час назад
В Казахстане вводят ограничения на проезд большегрузов
Граждан КР просят воздержаться от поездок в Казахстан и Россию. Из-за погоды
В отставку ушло правительство Казахстана
Казахстанский инвестор готов вложить в Кыргызстан $70 миллионов
Авария на ТЭЦ. Казахстан увеличил подачу электроэнергии в Кыргызстан
Популярные новости
В&nbsp;Кара-Балте запустят нефтеперерабатывающий завод &laquo;Джунда&raquo; В Кара-Балте запустят нефтеперерабатывающий завод «Джунда»
Выборы президента РФ. У&nbsp;посольства в&nbsp;Бишкеке большая очередь желающих голосовать Выборы президента РФ. У посольства в Бишкеке большая очередь желающих голосовать
Нам можно было, вам нельзя. Президент признался, что раньше устраивал митинги Нам можно было, вам нельзя. Президент признался, что раньше устраивал митинги
Акылбек Жапаров посетил заводы и&nbsp;предприятия Кара-Балты Акылбек Жапаров посетил заводы и предприятия Кара-Балты
Бизнес
Криптовалюта в&nbsp;Кыргызстане. Как не&nbsp;стать жертвой мошенников Криптовалюта в Кыргызстане. Как не стать жертвой мошенников
Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и&nbsp;где купить оригинал Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и где купить оригинал
Acıbadem: Операция по&nbsp;глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь Acıbadem: Операция по глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь
Дома, торговые центры и&nbsp;зона без авто. В&nbsp;Бишкеке построят комплекс Dastan city Дома, торговые центры и зона без авто. В Бишкеке построят комплекс Dastan city
21 марта, четверг
14:20
Вымогала $12 тысяч. Задержана судья Свердловского райсуда Бишкека Вымогала $12 тысяч. Задержана судья Свердловского райсу...
13:58
Сборная Кыргызстана по футболу играет с китайским Тайбэем. Прямой эфир
13:26
В Кара-Балте готовятся запустить фабрику по изготовлению текстильного полотна
12:45
Маршруты транспорта меняют и открывают новые, а об остановках забывают
12:21
Авария на ТЭЦ Бишкека. Один из пострадавших просит помощи у властей страны