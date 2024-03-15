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Власть

Садыр Жапаров посетил Центральную мечеть в Бишкеке и провел ооз ачар

Президент Садыр Жапаров сегодня, 15 марта, совершил намаз в Центральной мечети Бишкека и провел ооз ачар (разговение) для всех собравшихся. Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь главы государства Аскат Алагозов.

Садыр Жапаров выступил с речью и поздравил мусульман со священным месяцем Рамазан.

Обращаясь к собравшимся, глава государства призвал получать информацию о религии от ученых, обладающих специальными знаниями.

Наряду с этим президент выразил обеспокоенность ростом заболеваемости корью среди детей раннего возраста в стране, отметив, что по статистике большинство заболевших — это дети, которые не были привиты. В этой связи Садыр Жапаров отметил, что для здоровья детей и профилактики болезней важна вакцинация.

В завершение своего выступления президент пожелал, чтобы молитвы постящихся были приняты и услышаны Всевышним, а стране и кыргызскому народу — развития и процветания.
Ссылка: https://24.kg/vlast/289205/
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