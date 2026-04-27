В Бишкеке собирают подписи за смягчение наказания за многоженство

У центральной мечети Бишкека организована акция по сбору подписей под инициативой о декриминализации многоженства. Видео с места событий распространил пользователь Facebook Бакай Абдымалик.

Собравшиеся предлагают перенести ответственность за многоженство из Уголовного кодекса в Кодекс о правонарушениях.

Акцию поддержал религиозный деятель Озубек ажы Чотонов. По его словам, сбор подписей направлен на то, чтобы облегчить юридические последствия для мужчин, практикующих многоженство.

На данный момент, согласно статье 176 УК КР, двоеженство или многоженство (сожительство мужчины с двумя или несколькими женщинами с ведением общего хозяйства) влечет за собой: