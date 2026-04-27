Общество

В Бишкеке собирают подписи за смягчение наказания за многоженство

У центральной мечети Бишкека организована акция по сбору подписей под инициативой о декриминализации многоженства. Видео с места событий распространил пользователь Facebook Бакай Абдымалик.

Собравшиеся предлагают перенести ответственность за многоженство из Уголовного кодекса в Кодекс о правонарушениях.

Акцию поддержал религиозный деятель Озубек ажы Чотонов. По его словам, сбор подписей направлен на то, чтобы облегчить юридические последствия для мужчин, практикующих многоженство.

На данный момент, согласно статье 176 УК КР, двоеженство или многоженство (сожительство мужчины с двумя или несколькими женщинами с ведением общего хозяйства) влечет за собой:

  • от 100 до 300 часов общественных работ;
  • исправительные работы от одного года до трех лет;
  • штрафы от 500 до 1 тысячи расчетных показателей (от 50 тысяч до 100 тысяч сомов).
