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Власть
Сюжет: Скандал с Райымбеком Матраимовым

Депутат Жогорку Кенеша Айбек Осмонов сдает мандат

Айбек Осмонов сдает мандат. Сегодня ЦИК соберется на заседание, на котором рассмотрит вопрос досрочного прекращения им полномочий депутата Жогорку Кенеша. 

В Центризбиркоме уточнили 24.kg, что от Айбека Осмонова поступило заявление о добровольном сложении депутатских полномочий. 

Напомним, телеканал «Регион ТВ», который связывают с главой ГКНБ Камчыбеком Ташиевым, показал сюжеты о связях депутатов Жогорку Кенеша с Райымбеком Матраимовым. В них упоминаются брат экс-таможенника Искендер Матраимов, Айбек Осмонов, Шайлообек Атазов, а также инициатор законопроекта об иноагентах Надира Нарматова. Респонденты отмечают, что эти члены ЖК должны добровольно сложить депутатские полномочия либо быть лишены мандата.

В сюжете речь идет и о члене фракции «Ата Журт Кыргызстан» Абдывахапе Боронбаеве, полномочия которого на днях досрочно прекращены. До прихода в парламент он возглавлял Юго-Западную таможню. Мандат передали бизнесмену Саидбеку Зулпуеву. ЦИК досрочно прекратила и полномочия депутатов Жогорку Кенеша Искендера Матраимова и Нурлана Ражабалиева.

Всего журналисты разместили четыре видеосюжета, они опубликованы на YouTube.

Напомним, ранее ГКНБ объявил Райымбека Матраимова в розыск. Его подозревают по статье 169 «Пособничество в ограничении свободы перемещения лица с насильственным его удержанием при отсутствии признаков должностного преступления» УК КР.

Отметим, главный редактор «Регион ТВ» Откурбек Рахманов ранее в беседе с журналистом Адылом Акжол уулу подтвердил, что канал принадлежит Камчыбеку Ташиеву.
Ссылка: https://24.kg/vlast/288911/
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