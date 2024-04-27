День рождения Бишкека. В мэрии представили праздничную программу

В 2024 году Бишкек празднует 146-летие. В мэрии рассказали, какая праздничная программа ждет горожан и гостей столицы.

29 апреля в 18.00 на площади имени Турдакуна Усубалиева (Старая площадь) начнется концерт творческих коллективов управления культуры столичного муниципалитета.

В 19.00 состоится фестиваль-конкурс «Вечер вальса», который продолжится концертом оркестра Mezzo Forte в новой интерпретации.

Праздничное мероприятие завершится концертной программой звезд отечественной эстрады в 00.00.

Кроме того, праздничные мероприятия пройдут в четырех районах Бишкека.