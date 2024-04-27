Вчера, 26 апреля, заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов провел встречу с представителями более 50 неправительственных и некоммерческих организаций страны. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Эдиль Байсалов отметил, что Кыргызская Республика высоко ценит значительный вклад НКО и НПО по содействию в развитии демократических институтов и гражданского общества в нашей стране.

Основной темой обсуждения стали недавно принятые поправки в закон о НКО и дальнейшее их применение в работе данных организаций, определение основных направлений дальнейшего взаимодействия.

Замглавы кабмина заверил участников встречи в том, что разрабатываемые в настоящее время Министерством юстиции положения направлены на обеспечение прав и свобод граждан и их объединений, некоммерческих организаций, активное участие в общественной жизни.

«Самое главное, что все права и свободы, возможности открытого участия в политической деятельности сохраняются. Об этом несколько раз говорил и глава государства. Единственное, что требуется, — это зарегистрироваться и состоять в реестре. Это норма, распространенная в мире», — сказал он.

Никаких преследований, ограничений деятельности не будет. Мы заинтересованы в вашей успешной работе во благо нашей республики. Эдиль Байсалов

Заместитель министра юстиции Орозбек Сыдыков представил презентацию о законе.

В ходе встречи представители некоммерческих организаций высказали свои предложения и рекомендации.