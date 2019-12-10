Активисты против феминале. Кто в Кыргызстане имеет больше прав

В Бишкеке продолжают выступать против феминале. Выставка современного искусства, организованная феминистическим движением в КР, больше недели не дает покоя кыргызским активистам.

Накануне в столице прошла акция «Известный маршрут». Автобус с надписью «Чечинбе, уят!» («Не раздевайся, стыдно!») колесил по Бишкеку, останавливался возле крупных торговых центров, в парках и скверах, по пути раздавая интервью и поучая молодежь, как следует себя вести.

Лозунги «Хоть разведись, но будь всегда с народом», «Нация выше прав!» звучали и сегодня на форуме, организованном теми же самыми активистами и журналистами кыргызскоязычных изданий. Выступают они, по их словам, против засилья «западных понятий». Пользователи соцсетей углядели в лозунгах фашистские призывы. Дескать, нельзя ставить одну нацию в приоритетное положение выше прав человека.

Напомним, с 27 ноября в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева открыта масштабная экспозиция с работами 56 художниц и художников из 22 стран.

Мероприятие вызвало резонанс среди общественности из-за выхода в выставочном зале обнаженной модели. Это был перформанс о защищенности прав секс-работниц в исполнении датской художницы Джули Савери, также нижнее белье с надписями о правах на аборт.

После скандала была уволена директор музея Мира Джангарачева, а представители «Кырк чоро» и несколько гражданских активистов вышли на митинг к зданию Министерства культуры и информации. В итоге шесть экспонатов убрали.

Все дело в переводе

По словам журналиста Канышай Мамыркуловой, в соцсетях и СМИ неправильно интерпретировали лозунги организаторов. Никаких фашистских призывов, по ее словам, не звучало.

«Кыргызстан — правовая, демократическая страна. Никто не попирает права человека. Однако статья 20 Конституции гласит: права и свободы человека могут быть ограничены в целях защиты национальной безопасности, охраны нравственности населения. Как вы видите, феминале сейчас обсуждается в обществе. В частности, происходят споры, можно ли называть это искусством или нет. В такой ситуации феминале хотят приравнять к искусству и внедрить это кыргызстанцам. Это наносит большой удар по сохранению нации», — считает Канышай Мамыркулова.

Она заявила, что перевод лозунга «Укуктан мурда улут турат» на баннере искажен.

«Журналисты перевели лозунг как «Права народа выше других прав», но на самом деле он звучит по-другому, там нет слова «превыше», есть «прежде». То есть народ прежде прав человека. Никто не ущемлял прав человека. Возможно, организаторы ошиблись, но я за это отвечать не буду», — сказала журналист.

За комментарием о правильном переводе и смысле лозунга на баннере она посоветовала обратиться к основному организатору Элнуре Кулуевой. Однако та отказалась от комментариев до окончания мероприятия.

Чуждые для кыргызов понятия

На форум организаторы пригласили активистов, выступающих за сохранение национальных ценностей и традиций. После приветственных речей выступил руководитель общественного фонда «Бакдоолот» Мелис Мураталиев.

В его словах прозвучали нравоучения о кыргызском менталитете и о том, что «кыргызы, потомки великих предков, изменили порядок жизни». По мнению активиста, это неправильно: кыргызский народ не может так жить.

«У нас есть государство, но мы не полностью понимаем его природу и структуру, потому что форму правления, когда управляет президент, есть законодательная власть, парламент, министерства, мы не придумывали. Мы заимствовали это у Запада», — сказал Мелис Мураталиев.

Он заявил, что основа феминистских движений — защита прав женщин. Однако, по словам главы общественного фонда, «адекватный человек не станет выделять права женщин отдельно от общих прав человека».

«Возникает вопрос: женщина не человек? Смешно. Есть ли понятие права мужчин? Нет», — уверен Мелис Мураталиев.

Неправильным активист считает и попытки просвещать кыргызстанцев о правах детей. По его словам, в Кыргызстане силой навязывают эти понятия.

«В школах в разном виде, специальными проектами и внеклассными уроками вбивают детям понятие о правах ребенка. Детям рассказывают, что он может отказаться от просьбы родителей, может не подчиняться, пожаловаться на родителей в правоохранительные органы, вплоть до того, что можно на них в суд подать и засудить», — говорит Мелис Мураталиев.

Активист считает, что таким образом чуждые для кыргызстанцев западные понятия проникают в жизнь народа. И призывает остановить это засилье «западных ценностей».