Япония выделяет Кыргызстану 1,87 миллиарда йен на закуп техники для ирригации

На заседании парламентского комитета по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию первый заместитель министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Мурат Раматов сообщил, что правительство Японии через JICA предоставит 1 миллиард 87 миллионов йен.
Отметим, депутаты рассмотрели проект закона «О ратификации обменных нот между кабинетом министров Кыргызской Республики и правительством Японии по проекту «Улучшение оснащения техникой для содержания ирригационных каналов», подписанных 20 ноября 2023 года в Токио, и грантового соглашения между кабинетом министров КР и Японским агентством международного сотрудничества (JICA) по проекту «Улучшение оснащения техникой для содержания ирригационных каналов», подписанного 11 декабря 2023 года в Бишкеке».
По словам Мурата Раматова, финансирование будет предоставлено до 31 октября 2026-го. На эти средства планируется закупить 44 единицы техники, которую распределят по областям:
- 26 экскаваторов;
- 1 фронтальный погрузчик;
- 7 самосвалов;
- 8 тралов-тягачей;
- 2 мобильные мастерские.
Замминистра подчеркнул, что за консультационные услуги специалисту Киохито Кабаяси будет выплачено $206 тысяч, таково требование японского правительства.
По итогам обсуждения члены комитета одобрили ратификацию соглашения.