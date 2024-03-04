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Власть

Япония выделяет Кыргызстану 1,87 миллиарда йен на закуп техники для ирригации

На заседании парламентского комитета по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию первый заместитель министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Мурат Раматов сообщил, что правительство Японии через JICA предоставит 1 миллиард 87 миллионов йен.

Отметим, депутаты рассмотрели проект закона «О ратификации обменных нот между кабинетом министров Кыргызской Республики и правительством Японии по проекту «Улучшение оснащения техникой для содержания ирригационных каналов», подписанных 20 ноября 2023 года в Токио, и грантового соглашения между кабинетом министров КР и Японским агентством международного сотрудничества (JICA) по проекту «Улучшение оснащения техникой для содержания ирригационных каналов», подписанного 11 декабря 2023 года в Бишкеке».

По словам Мурата Раматова, финансирование будет предоставлено до 31 октября 2026-го. На эти средства планируется закупить 44 единицы техники, которую распределят по областям:

  • 26 экскаваторов;
  • 1 фронтальный погрузчик;
  • 7 самосвалов;
  • 8 тралов-тягачей;
  • 2 мобильные мастерские.

Замминистра подчеркнул, что за консультационные услуги специалисту Киохито Кабаяси будет выплачено $206 тысяч, таково требование японского правительства.

По итогам обсуждения члены комитета одобрили ратификацию соглашения.
Ссылка: https://24.kg/vlast/288188/
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