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Власть

Взаимодействие в интеграционных объединениях обсудили главы МИД Кыргызстана и РФ

Главы МИД Кыргызстана и России обсудили взаимодействие в интеграционных объединениях Евразии.

Стороны подтвердили приверженность двух стран дальнейшему укреплению союзнических отношений и взаимовыгодному сотрудничеству

Министр иностранных дел КР Жээнбек Кулубаев и глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров провели переговоры на полях Анталийского дипломатического форума в Турции.

«Главы внешнеполитических ведомств обсудили состояние и перспективы двусторонних отношений, вопросы взаимодействия России и Киргизии в совместных интеграционных объединениях на евразийском пространстве, а также обменялись мнениями по наиболее актуальным международным и региональным проблемам», — говорится в сообщении МИД РФ по итогам встречи.

Отмечено, что стороны подтвердили приверженность РФ и КР дальнейшему укреплению союзнических отношений и взаимовыгодному сотрудничеству.
Ссылка: https://24.kg/vlast/288141/
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