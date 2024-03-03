Взаимодействие в интеграционных объединениях обсудили главы МИД Кыргызстана и РФ

Главы МИД Кыргызстана и России обсудили взаимодействие в интеграционных объединениях Евразии.

Стороны подтвердили приверженность двух стран дальнейшему укреплению союзнических отношений и взаимовыгодному сотрудничеству

Министр иностранных дел КР Жээнбек Кулубаев и глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров провели переговоры на полях Анталийского дипломатического форума в Турции.

«Главы внешнеполитических ведомств обсудили состояние и перспективы двусторонних отношений, вопросы взаимодействия России и Киргизии в совместных интеграционных объединениях на евразийском пространстве, а также обменялись мнениями по наиболее актуальным международным и региональным проблемам», — говорится в сообщении МИД РФ по итогам встречи.

Отмечено, что стороны подтвердили приверженность РФ и КР дальнейшему укреплению союзнических отношений и взаимовыгодному сотрудничеству.