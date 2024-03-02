Акылбеку Жапарову показали, как работает Кашгарская СЭЗ

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров посетил Кашгарскую свободную экономическую зону. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Он посетил выставочный павильон, где есть специально отведенные места для товаров, произведенных в Кыргызстане. На сегодня здесь уже выставлены некоторые виды продукции. Кроме того, глава кабмина посетил бондовый склад Нарынской свободной экономической зоны в Кашгарской свободной экономической зоне.

Отметим, что 9 декабря 2023 года в соответствии с договором, заключенным между СЭЗ «Кашгар» и СЭЗ «Нарын», бондовый склад передан в пользование СЭЗ «Нарын».

Акылбек Жапаров посетил бондовый склад государственного предприятия «Кыргызпочтасы» в городе Кашгаре. Товары, проданные на основе электронной торговли на складе, будут отсортировываться и отправляться по адресам.