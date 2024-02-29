17:06
USD 89.43
EUR 96.69
RUB 0.97
Власть

Дырявые полы, протекающая крыша. Депутат о состоянии школы-интерната в Кара-Суу

Депутат Суйунбек Омурзаков сегодня на заседании Жогорку Кенеша сообщил о плохом состоянии школы-интерната для детей-сирот в селе Монок Кара-Суйского района.

По его словам, там дырявые полы, протекает крыша, влажные стены.

«Сегодня школа-интернат находится в плачевном состоянии. В каких условиях учатся дети? Все капает на детей, где они спят. Было бы хорошо, если бы уделили внимание этому вопросу и оказали помощь», — сказал нардеп.

Суйунбек Омурзаков отметил, что это продолжается уже не первый год. Он попросил кабмин поехать и ознакомиться с состоянием учреждения.
Ссылка: https://24.kg/vlast/287925/
просмотров: 186
Версия для печати
Материалы по теме
Грязный туалет, просроченные продукты. НЦПП посетил школу-интернат в Араване
В Беловодской вспомогательной школе-интернате избили воспитанника
В Оше построят общежитие для школы-интерната имени Терешковой за 308 миллионов
В Кара-Суйском районе построят логистический центр
Экс-депутат выступает против деления детей и школ на одаренных и элитных
Антисанитария и спертый воздух. Правозащитники побывали в нескольких ИВС на юге
В Кара-Суу раненый мужчина пришел в чужой дом и скончался там
В Кара-Суу неизвестные обстреляли машину. Два человека ранены
В школе-интернате для слабослышащих детей Бишкека каждый день отключают свет
10 лет тюрьмы получил житель Кара-Суйского района за убийство двух таксистов
Популярные новости
Депутату объяснили, почему подорожала недвижимость от&nbsp;ГИК Депутату объяснили, почему подорожала недвижимость от ГИК
Малышей из&nbsp;малоимущих семей бьют в&nbsp;детсадах&nbsp;&mdash; депутат Малышей из малоимущих семей бьют в детсадах — депутат
В&nbsp;дорогом отеле чиновники обсудили, как научить малообеспеченных разводить кур В дорогом отеле чиновники обсудили, как научить малообеспеченных разводить кур
Платными услугами Кыргызгидромета возмущен депутат Жогорку Кенеша Платными услугами Кыргызгидромета возмущен депутат Жогорку Кенеша
Бизнес
Алексей Сапон: Ozon помогает малому и&nbsp;среднему бизнесу Кыргызстана Алексей Сапон: Ozon помогает малому и среднему бизнесу Кыргызстана
UZINFOCOM представит экосистему MyID&nbsp;на международном форуме в&nbsp;Кыргызстане UZINFOCOM представит экосистему MyID на международном форуме в Кыргызстане
DIGITAL FEST 2024: Все о&nbsp;digital маркетинге, креативе и&nbsp;рекламе DIGITAL FEST 2024: Все о digital маркетинге, креативе и рекламе
Топ-5 полезных лайфхаков, как выгодно покупать на&nbsp;Ozon Топ-5 полезных лайфхаков, как выгодно покупать на Ozon
29 февраля, четверг
17:00
От физрука до главы дорожной милиции. Что известно о новом начальнике ГУОБДД От физрука до главы дорожной милиции. Что известно о но...
16:58
Масляная жижа. В микрорайоне «Аламедин-1» взяли пробы воды в канале
16:47
Бактыбека Чойбекова лишат мандата. Суд признал недействительными выборы в Таласе
16:34
Новый состав БГК. Столичные депутаты познакомились с коллегами
16:30
Президент России о ситуации вокруг Украины и борьбе с Западом. Главные заявления