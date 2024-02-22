Закон о НКО. Надира Нарматова сама иноагент, считает Дастан Бекешев

«В расследованиях журналистов пишут, что Надира Нарматова сама иностранный агент. Насколько это правда?» — поинтересовался сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутат Дастан Бекешев.

Он отметил, что Надира Нарматова сдает здание в аренду Генконсульству России.

Надира Нарматова парировала, что законопроект о НКО не имеет отношения к ее личной жизни.

«Этот законопроект не имеет отношения к моей личной жизни. Мы опоздали. Если бы закон мы приняли 10 лет назад, то не было бы таких вопросов, как у вас, и не было бы продажных людей в государстве. Этот закон принимается ради безопасности, мира и независимости государства. Вы езжайте в США, где живет ваша семья, и задавайте вопрос, почему вы приняли закон в 1938 году. Задавайте вопрос в Великобритании, Европе. Не переходите к моей личной жизни. В 2009-м я взяла здание в Оше в кредит, до сих пор плачу его, уже 14 лет. Я, как рядовой гражданин, сдала его в аренду. Его использует российское Генконсульство на законных основаниях. Есть двустороннее соглашение, оно даже зарегистрировано в Госрегистре и у нотариуса. У меня есть право сдавать в аренду, как у гражданина Кыргызстана», — заявила она.

Нардеп добавила, что в 2013 году у нее умер 29-летний сын. В честь него она открыла благотворительный фонд и помогает ЛОВЗ. Надира Нарматова заверяет, что на законных основаниях сдает отчет и платит налоги.

По словам Дастана Бекешева, законопроект об иноагентах повлияет на экономику страны.

«Это мы сами увидим в течение года. Бизнес увидит. Через НКО сколько проектов в сферах образования, сельского хозяйства и других реализуется? Я против законопроекта», — сказал он.

Жогорку Кенеш 25 октября 2023 года принял в первом чтении изменения в Закон «О НКО» и Уголовный кодекс, инициированные Надирой Нарматовой и группой депутатов, которые предусматривают введение понятия «иностранный представитель» (аналог иноагента в российском законодательстве). На заседании профильного комитета 23 января 2024-го документ принят во втором чтении.