Тест по госязыку для абитуриентов. Депутата удивила инициатива Минобразования

Депутат Жогорку Кенеша Балбак Тулобаев попросил пригласить на заседание парламента министра образования или ее заместителей для разъяснения информации об обязательной сдаче экзаменов по кыргызскому языку при поступлении в вузы.

По его словам, Кыргызстан — многонациональная страна.

«А если абитуриент не знает кыргызский язык на должном уровне, получается, он не сможет поступить в вуз? Прошу внести в сегодняшнюю повестку дня этот вопрос, дать протокольное поручение и пригласить министра образования, чтобы она дала разъяснения», — попросил депутат.

Постоянный представитель президента в ЖК Алмасбек Абытов сообщил, что сегодня министр не сможет прийти. Вице-спикер Жогорку Кенеша объявил, что вопрос включен в повестку дня заседания, которое состоится 15 февраля.

Напомним, Министерство образования выпустило приказ, согласно которому сдача теста по кыргызскому языку для абитуриентов, поступающих в высшие учебные заведения по результатам Общереспубликанского тестирования, станет обязательной уже с 2024 года.