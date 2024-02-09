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Власть

Акылбек Жапаров встретился с представителями турецкого бизнеса

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров в рамках официального визита в город Анкару (Турция) встретился с представителями крупного турецкого бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Акылбек Жапаров отметил, что в Кыргызстане работают около 300 компаний с турецким капиталом в различных отраслях. На этих предприятиях трудятся тысячи кыргызстанцев. Он призвал турецких предпринимателей активно инвестировать в Кыргызстан.

«Турецкие подрядчики уже реализовали в Кыргызстане около 70 проектов. Благодаря этим проектам турецкие компании поддержали инициативы развития нашей страны. Конечно, мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Я убежден, что в будущем мы реализуем еще много успешных проектов», — сказал глава кабмина.

Акылбек Жапаров выразил заинтересованность в привлечении инвестиций, передовых технологий, методов управления турецких компаний в развитие экономики Кыргызстана.

В свою очередь президент Союза торговых палат и товарных бирж Турции (TOBB) Рифат Рифат Хисаржыклы оглу отметил, что на встрече собрались представители крупных турецких компаний, и поблагодарил за условия, которые создаются в Кыргызстане для иностранных инвесторов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/286374/
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