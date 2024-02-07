Акылбек Жапаров с официальным визитом посетит Турцию

Официальный визит председателя кабинета министров Акылбека Жапарова в город Анкару (Турция) состоится 8-10 февраля 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Акылбек Жапаров примет участие в 11-м заседании кыргызско-турецкой межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Состоятся встречи с руководством страны и главами государственных органов Турции.

Председатель кабмина примет участие в кыргызско-турецком бизнес-форуме с участием представителей крупного бизнеса. Он ознакомится с работой средних и крупных промышленных предприятий, предприятий в сфере транспорта, медицины и электронной торговли и обсудит сотрудничество в сфере предпринимательства.

Ожидается, что по завершении встреч подпишут двусторонние документы.